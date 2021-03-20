傳奇時尚攝影師加持！ZARA形象大片成時裝廣告新天花板

每一季的ZARA形象大片都花費許多心思處理，因此質感可說是領先多數平價時尚品牌，鮮少啟用藝人來詮釋，多是由名模來展示服裝特色。而最新的春夏形象，邀請了傳奇時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡、法國導演 Fabien Baron擔任藝術指導，果然呈現的效果，堪稱是時裝廣告的新天花板。

對於時裝迷，Steven Meisel的名字不會太陌生，這位今年66歲，自80年代開始就叱吒時尚圈的大師，一直以來都是時尚雜誌Vogue、精品品牌的御用攝影師，拍過無數的封面、頂級明星和時尚大片。早就是傳奇的Steven Meisel至今仍創作不懈，維持產出高質量的影像作品。而法國導演 Fabien Baron曾任時尚雜誌的創意總監，因此對於影像整體美感份外要求，更是多個一線大牌，每每舉辦時裝大秀時，指定合作的大師級人物之一。