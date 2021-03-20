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傳奇時尚攝影師加持！ZARA形象大片成時裝廣告新天花板

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供

每一季的ZARA形象大片都花費許多心思處理，因此質感可說是領先多數平價時尚品牌，鮮少啟用藝人來詮釋，多是由名模來展示服裝特色。而最新的春夏形象，邀請了傳奇時尚攝影大師Steven Meisel掌鏡、法國導演 Fabien Baron擔任藝術指導，果然呈現的效果，堪稱是時裝廣告的新天花板。

對於時裝迷，Steven Meisel的名字不會太陌生，這位今年66歲，自80年代開始就叱吒時尚圈的大師，一直以來都是時尚雜誌Vogue、精品品牌的御用攝影師，拍過無數的封面、頂級明星和時尚大片。早就是傳奇的Steven Meisel至今仍創作不懈，維持產出高質量的影像作品。而法國導演 Fabien Baron曾任時尚雜誌的創意總監，因此對於影像整體美感份外要求，更是多個一線大牌，每每舉辦時裝大秀時，指定合作的大師級人物之一。

而ZARA的春夏形象大片，除了有Steven Meisel和 Fabien Baron兩位大師加持之外，造型更邀請了曾擔任PORTS 1961女裝創意總監的Karl Templer來打造。並交由名模Abby Champion、Mona Tougaard和Achenrin Madit來詮釋帶有異國風情的服飾，背景更選在荒蕪的岩層地貌來襯托精緻的妝髮。透過攝影師精心規劃的視角，呈現大氣又滂礡的氣勢，彷彿讓人在看「史詩」電影一般，水準之高亦是近年少見的大手筆。

ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供
ZARA的2021春夏形象大片，有了傳奇攝影師Steven Meisel操刀加持，高質感已成時裝廣告新天花板。圖／ZARA提供

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