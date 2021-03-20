好想去日本！長榮攜手青森縣廳 類出國航班啟航
長榮航空類出國專案航班再出新招！長榮攜手日本青森縣廳推出「蘋安春來-幸福小旅行」類出國專案航班，首次自松山機場起降，今上午載179名旅客順利啟航，航程時間約3小時15分。旅客可在機唱品嘗青森蘋果飲品、水果，還能大買折扣免稅品。
為了彰顯航班特色，長榮航空特別在松山機場候機室布置了睡魔燈籠、各式蘋果造型等的青森元素，供民眾拍照留念。今天的啟航儀式中，更安排與日本青森連線，由日本睡魔小姐為旅客介紹當地最大的夏日祭典，同時也是旅遊青森必訪的「睡魔祭」，讓旅客透過直播欣賞睡魔燈籠及睡魔之家。
長榮航空表示，台北－青森航線自1995年起以不定期包機方式經營，2019年7月後改為每周二定期航班，最多曾經增至每周5班，目前雖受疫情衝擊暫停航班，長榮有信心在疫情過後能迅速恢復飛航。
長榮指出，「蘋安春來-幸福小旅行」類出國專案航班編號為BR5520，機型為A321-200，飛行路線由松山機場起降，飛往日本與那國島後，折回環繞台灣本島及澎湖一週。機上除特別使用以青森蘋果設計的枕頭套及頭墊布，也會播放由青森縣廳知事三村申吾親錄製的影片，向機上旅客介紹青森旅遊重點。
除機艙滿滿的青森風格， 機上餐點也獨具青森風味，長榮說，機上除提供青森蘋果汁、新鮮青森蘋果切片、蘋果果乾、現沖蘋果熱茶，旅客還能品嘗到青森華吹雪酒米所製成的「田酒特別純米酒」。
長榮航空也提供專案航班旅客免稅品預購2件7折優惠，飛機上購買免稅品2件85折的優惠外，青森縣廳也準備了豐富伴手禮，包含津輕琉璃限定夢幻琉璃杯、青森富士蘋果、100%青森蘋果汁及多項精美小禮裝在特製的帆布袋中。
此外，長榮也為疫情後的旅遊市場提前布局，和青森縣廳進一步合作推出「青森未來旅行優惠卡』作為贈禮，未來民眾前往青森旅遊即可使用，享有青森觀光物產館購物好禮及折扣，在長榮航空官網購買日本航線機票也有新台幣500元折扣，若參加指定旅行社的青森團體行程更享1000元折扣。
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