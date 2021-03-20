換季肌膚常乾癢怎麼辦？注意5個保養撇步 從洗臉開始

別以為只有秋冬肌膚才會乾癢，其實從冬季轉換春季時，肌膚也可能出現乾燥、敏感，而想讓肌膚狀況更佳，有5個保養部分要特別注意。

一、臉部清潔時間

海島型氣候的台灣，多數人都是混合肌膚，特別是T字部位最容易出油，在洗臉時，大概需要20秒以上，兩頰稍微乾燥的區域，建議別搓洗太久，而總洗臉的時間不要超過2分鐘，只要把髒污清潔乾淨，有上妝的人，洗臉前也要做好徹底卸妝的功課。

二、洗臉的溫度

洗臉時不僅要注意使用的清潔產品之外，水的溫度也是非常重要。水溫不要過熱或太冷，以比自己體溫高些的水溫是最適合的。因為春天的肌膚容易出現敏感狀況，水的溫度可能容易刺激肌膚，肌膚抵抗力也會相對下降。

三、洗面乳的選擇

使用洗面乳的量，常不知道該如何斟酌才是真的適合。建議用量約在1元硬幣大小即可，將洗面乳搓揉至完全起泡，起泡越綿密越好，透過綿密的泡沫帶掉臉上的髒污與油脂，既不傷肌膚又能清潔透徹。

依照不同購買質地上也有不同的用法，使用前先注意使用說明，並也別在臉上過度地搓揉，使得肌膚的刺激性更強烈，肌膚就會有看不見的傷害，導致肌膚出現敏感、乾燥的現象。

四、不要使用毛巾洗臉

以臉部清潔的部分，較不建議使用毛巾來清潔臉部，因為毛巾的摩擦係數也是偏高的，對於肌膚容易敏感、皮膚較薄弱的人來說，不是一件好事。建議可以使用天然細緻的海綿來取代，還有近期市售有些以蒟蒻作為洗臉巾的產品，也推薦大家使用。若真的習慣使用毛巾的女生也沒關係，盡量以輕壓的方式來吸附臉上過多水分，千萬別大力擦拭。

五、臉部補水