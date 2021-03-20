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街頭風成主流！Vans、Converse攜手高端潮牌打造話題鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Converse x Chinatown Market聯名Bulls Championship Jacket系列鞋3,980元。圖／Converse提供
Converse x Chinatown Market聯名Bulls Championship Jacket系列鞋3,980元。圖／Converse提供

Vans再度攜手日本高端潮牌WACKO MARIA打造潮鞋，成為潮流迷的討論話題。而Converse也與洛杉磯街牌Chinatown Market合作，以NBA為主題，推出「湖人隊」、「公牛隊」為特色的鞋款，吸引各方矚目。

洛杉磯湖人隊與芝加哥公牛隊在NBA發展史上有著難以抹滅的地位，因此Converse全新聯名系列就以設計師Jeff Hamilton為NBA訂製的冠軍夾克為設計靈感，創造Chuck 70系列鞋款。其中的Lakers Championship Jacket系列，便以以2002年洛杉磯湖人隊奪得三連冠設計的冠軍夾克為靈感，在湖藍色鞋面上勾勒出洛杉磯天際線圖案，五角星撞色配以立體感Logo，側邊設計還強調了獲得NBA冠軍的年份。受到1998年冠軍夾克啟發的Bulls Championship Jacket系列，透過紅、黑皮革鞋面向芝加哥公牛隊的經典配色致敬，回顧這支三連冠球隊的輝煌歲月。

再度合作的Vans與WACKO MARIA，利用了Vault by Vans的OG Authentic LX鞋款為基礎，在設計上品牌主理人森敦彥選用黑膠唱片元素來點綴。共推出白色、湖水藍和粉紅配色，在鞋帶穿孔處至後跟的部分印有黑膠唱片圖案，並融入Vans經典的黑白格紋。同時與鞋身前半部和鞋舌的黑色區塊形成對比，呈現大膽的普普藝術風格。有趣的是，這次合作鞋款沒有直接印上WACKO MARIA的字樣，來調強聯名款的辨識度，不知道是否能再讓粉絲埋單？

Vault by Vans x WACKO MARIA聯乘系列OG Authentic LX鞋，有著黑膠唱片圖案點綴。圖／摘自Vans官網
Vault by Vans x WACKO MARIA聯乘系列OG Authentic LX鞋，有著黑膠唱片圖案點綴。圖／摘自Vans官網
Vans再度攜手日本高端潮牌WACKO MARIA、Converse也與洛杉磯街牌Chinatown Market合作，說明了街頭風潮魅力。圖／Converse提供、摘自Vans官網
Vans再度攜手日本高端潮牌WACKO MARIA、Converse也與洛杉磯街牌Chinatown Market合作，說明了街頭風潮魅力。圖／Converse提供、摘自Vans官網
Converse x Chinatown Market聯名Lakers Championship Jacket系列鞋3,980元。圖／Converse提供
Converse x Chinatown Market聯名Lakers Championship Jacket系列鞋3,980元。圖／Converse提供

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