街頭風成主流！Vans、Converse攜手高端潮牌打造話題鞋

Vans再度攜手日本高端潮牌WACKO MARIA打造潮鞋，成為潮流迷的討論話題。而Converse也與洛杉磯街牌Chinatown Market合作，以NBA為主題，推出「湖人隊」、「公牛隊」為特色的鞋款，吸引各方矚目。

洛杉磯湖人隊與芝加哥公牛隊在NBA發展史上有著難以抹滅的地位，因此Converse全新聯名系列就以設計師Jeff Hamilton為NBA訂製的冠軍夾克為設計靈感，創造Chuck 70系列鞋款。其中的Lakers Championship Jacket系列，便以以2002年洛杉磯湖人隊奪得三連冠設計的冠軍夾克為靈感，在湖藍色鞋面上勾勒出洛杉磯天際線圖案，五角星撞色配以立體感Logo，側邊設計還強調了獲得NBA冠軍的年份。受到1998年冠軍夾克啟發的Bulls Championship Jacket系列，透過紅、黑皮革鞋面向芝加哥公牛隊的經典配色致敬，回顧這支三連冠球隊的輝煌歲月。