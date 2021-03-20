新銳腕表品牌STUNT登台 要你戴出個性和個人魅力

在講求分眾為趨勢的氛圍下，所謂的小眾品味也各自有擁護者，因此過去多次引進獨特設計鐘表品牌來台的昊鋒，在這一季又替台灣消費者帶來全新的STUNT。讓喜歡不同風格的腕表迷，也能找到對味表款，進而戴出個性和個人魅力。

STUNT本意為特技表演，吸引群眾目光，這就是其腕表外型給人的感受。這個來自香港的新銳品牌，由一群對於腕表及極限運動有著相同熱愛的朋友們所成立，因為覺得主流品牌表款無法展現真正自我，於是催生出STUNT。品牌的運動表皆採用機械機芯，並且為強調獨特的個性化，每款都以限量的方式推出，並讓配色與材質的組合極大化，滿足消費者買到心目中最滿意腕表樣貌，降低「撞表」時的尷尬。首波抵台的The Clutch-Up系列，是從重機獲得啟發，採用小眾的酒桶型表殼，搭配鏤空式機芯，提升識別度。同時擁有機械表迷最愛的透視底蓋，STUNT讓自動盤同樣以鏤空方式呈現，如同重機的輪圈盤，轉動時就如同一台重機在腕間奔馳。

Briston Clubmaster系列腕表7,500元。圖／cobblestone提供

有著「小沛納海」稱號的BRISTON重新詮釋經典的Clubmaster系列表款，透過五種新的醋酸纖維製作外框，並搭配精鋼或玫瑰金PVD處理的表殼，與裝飾有放射紋的彩色表盤結合，凸顯新配色的魅力。不僅如此，在這一季BRISTON還縮小了Clubmaster系列的尺寸，推出迷你款的新品，但保留外方內圓的經典造型，並搭配雙圈式的NATO表帶，以及裝飾了黑色縞瑪瑙的表冠，如同輕珠寶般的外觀，肯定又會讓女孩們愛不釋手。

STUNT The Clutch-Up系列腕表，青銅表殼19,500元。圖／昊鋒提供

STUNT The Clutch-Up系列腕表，鍍黑精鋼表殼17,500元。圖／昊鋒提供

Briston Clubmaster Lady系列腕表7,000元。圖／cobblestone提供