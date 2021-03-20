快訊

從「痣」看健康！專家提點揪出「索命痣」的痣相3迷思

白沙屯媽北港進香近5萬人報名出乎預期 21日起暫停受理6天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新銳腕表品牌STUNT登台 要你戴出個性和個人魅力

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
過去多次引進獨特設計鐘表品牌來台的昊鋒，在這一季又替台灣消費者帶來全新的STUNT。圖／昊鋒提供
過去多次引進獨特設計鐘表品牌來台的昊鋒，在這一季又替台灣消費者帶來全新的STUNT。圖／昊鋒提供

在講求分眾為趨勢的氛圍下，所謂的小眾品味也各自有擁護者，因此過去多次引進獨特設計鐘表品牌來台的昊鋒，在這一季又替台灣消費者帶來全新的STUNT。讓喜歡不同風格的腕表迷，也能找到對味表款，進而戴出個性和個人魅力。

STUNT本意為特技表演，吸引群眾目光，這就是其腕表外型給人的感受。這個來自香港的新銳品牌，由一群對於腕表及極限運動有著相同熱愛的朋友們所成立，因為覺得主流品牌表款無法展現真正自我，於是催生出STUNT。品牌的運動表皆採用機械機芯，並且為強調獨特的個性化，每款都以限量的方式推出，並讓配色與材質的組合極大化，滿足消費者買到心目中最滿意腕表樣貌，降低「撞表」時的尷尬。首波抵台的The Clutch-Up系列，是從重機獲得啟發，採用小眾的酒桶型表殼，搭配鏤空式機芯，提升識別度。同時擁有機械表迷最愛的透視底蓋，STUNT讓自動盤同樣以鏤空方式呈現，如同重機的輪圈盤，轉動時就如同一台重機在腕間奔馳。

Briston Clubmaster系列腕表7,500元。圖／cobblestone提供
Briston Clubmaster系列腕表7,500元。圖／cobblestone提供

有著「小沛納海」稱號的BRISTON重新詮釋經典的Clubmaster系列表款，透過五種新的醋酸纖維製作外框，並搭配精鋼或玫瑰金PVD處理的表殼，與裝飾有放射紋的彩色表盤結合，凸顯新配色的魅力。不僅如此，在這一季BRISTON還縮小了Clubmaster系列的尺寸，推出迷你款的新品，但保留外方內圓的經典造型，並搭配雙圈式的NATO表帶，以及裝飾了黑色縞瑪瑙的表冠，如同輕珠寶般的外觀，肯定又會讓女孩們愛不釋手。

STUNT The Clutch-Up系列腕表，青銅表殼19,500元。圖／昊鋒提供
STUNT The Clutch-Up系列腕表，青銅表殼19,500元。圖／昊鋒提供

STUNT The Clutch-Up系列腕表，鍍黑精鋼表殼17,500元。圖／昊鋒提供
STUNT The Clutch-Up系列腕表，鍍黑精鋼表殼17,500元。圖／昊鋒提供

Briston Clubmaster Lady系列腕表7,000元。圖／cobblestone提供
Briston Clubmaster Lady系列腕表7,000元。圖／cobblestone提供

STUNT The Clutch-Up系列腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼17,500元。圖／昊鋒提供
STUNT The Clutch-Up系列腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼17,500元。圖／昊鋒提供

品牌 腕表 重機

延伸閱讀

玉澤演帥壓宋仲基？「黑道律師文森佐」這細節成關鍵

「雪花鑲」千萬鑽表解密！RICHARD MILLE美照全亮相

小而美！羅杰杜彼Excalibur Spider 39腕表 霸氣自信

手刀搶貨！ORIS TLP限量新款 橄欖軍綠Man炸

相關新聞

街頭風成主流！Vans、Converse攜手高端潮牌打造話題鞋

Vans再度攜手日本高端潮牌WACKO MARIA打造潮鞋，成為潮流迷的討論話題。而Converse也與洛杉磯街牌Chi...

新銳腕表品牌STUNT登台 要你戴出個性和個人魅力

在講求分眾為趨勢的氛圍下，所謂的小眾品味也各自有擁護者，因此過去多次引進獨特設計鐘表品牌來台的昊鋒，在這一季又替台灣消費...

當台灣食材遇上瑞典技法 新主廚讓青田藝集變得很北歐

位於台北市青田街的青田藝集新任特聘主廚黃宥穎，原本在瑞典米其林二星餐廳Vollmers擔任副主廚，他2019年底回台灣過...

木村光希胸前大開性感超深V 和富永愛露美腿賀LV銀座店開幕

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在東京的銀座並木通（Ginza Namiki-dori）專門店華麗變身，...

ABV新推17道歐陸料理！從西西里島海鮮吃到希臘米布丁

旗下擁有日式、地中海式、美式等不同料理風格的精釀啤酒餐廳「ABV」，近期針對位於府中捷運商圈的ABV閣樓餐酒館，推出西西...

世界睡眠日 你不可不知的iPhone、Apple Watch助眠密技

根據2019年台灣睡眠醫學學會年度調查，全台有十分之一的人口受慢性失眠症所苦，睡眠對個人健康非常重要，今天是「世界睡眠日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。