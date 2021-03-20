木村光希胸前大開超深V 和富永愛露腿賀LV銀座店開幕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
銀座店位在正中央的樓梯宛如橡木雕塑，如同玻璃鑲邊的緞帶般迤邐而下。圖／LV提供
銀座店位在正中央的樓梯宛如橡木雕塑，如同玻璃鑲邊的緞帶般迤邐而下。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在東京的銀座並木通（Ginza Namiki-dori）專門店華麗變身，經過青木淳和Peter Marino的重新構築，以全新的自然主義建築在原址重新登場，並且舉辦路易威登與草間彌生、村上隆、騰原浩等知名藝術家或設計師的經典聯名設計展，木村光希（Kōki,）、超模富永愛和桐谷美玲等女星都參與了盛大的開幕活動。

自1981至今，銀座並木通現址即是路易威登專門店，嶄新建築門面由青木淳設計，以流動感的雙層玻璃構成，表現水柱傾瀉之美，玻璃面板宛如波浪起伏，在光線下映襯無窮盡的色彩變化。走進店內則是Peter Marino的設計，四層樓高的展示牆，延續了水的元素，以石膏藝術重新詮釋藤村喜美子的畫作「Wave Blue Line（1977）」，店內以木材、玻璃打造出流水的曲線之美與之呼應。

零售空間共有4層，1樓為女用皮件、鐘表珠寶以及常設快閃店空間；2樓是香水、旅行用品與女用皮件和飾品；3樓是女鞋專屬樓層；4樓為男士時裝配件；貴賓沙龍位於6樓，最上層則是與名廚須賀洋介二度合作的Le Café V，以及路易威登基將於4月底開幕、首次登場的Le Chocolat V巧克力店。品牌始終以藝術為核心，更在店內陳設Pierre Paulin、Stefan Leo色彩濃重的傢具與Ed Moses、Vik Muniz、Zhang He等大師作品，以及Ida Tursic & Wilfried Mille、Peter Dayton等人的抽象藝術創作；路易威登Objets Nomades家飾、家具點綴其間，為常設商品。

為慶祝專門店開幕，推出多項銀座並木通店獨家商品，包括刺繡和珍珠裝飾的Ollie男裝運動鞋、刺繡經典花紋亮片洋裝，以及窄版Tambour腕表、灰色帆布和深藍皮革打造的Capucines BB手袋、歌舞伎演員市川海老藏聯名款Boîte Pharmacie 手提經典花紋旅行箱等；之中最受矚目的，即是由Comme des Garcons川久保玲設計的手提袋「Bag With Holes」，以2014年川久保玲的Monogram聯名款打造限量復刻版，暱稱「洞洞包」，是LV粉絲難以忘懷的經典款。

富永愛以超模的極佳身段演繹路易威登女裝。圖／取自IG
富永愛以超模的極佳身段演繹路易威登女裝。圖／取自IG
路易威登銀座並木通專門店華麗變身，來自青木淳和Peter Marino的重新構築。圖／LV提供
路易威登銀座並木通專門店華麗變身，來自青木淳和Peter Marino的重新構築。圖／LV提供
木村光希表是巨型水母藝術作品相當令人震懾。圖／LV提供
木村光希表是巨型水母藝術作品相當令人震懾。圖／LV提供
木村光希以性感的深V裙裝現身LV銀座專門店。圖／取自IG
木村光希以性感的深V裙裝現身LV銀座專門店。圖／取自IG
女星桐谷美玲出席路易威登銀座並木通專門店盛大開幕。圖／取自IG
女星桐谷美玲出席路易威登銀座並木通專門店盛大開幕。圖／取自IG
超模富永愛出席LV銀座並木通店的全新開幕。圖／取自IG
超模富永愛出席LV銀座並木通店的全新開幕。圖／取自IG
木村光希和富永愛出席路易威登銀座並木通專門店全新開幕活動。圖／LV提供、取自IG
木村光希和富永愛出席路易威登銀座並木通專門店全新開幕活動。圖／LV提供、取自IG
店內最受矚目的獨家商品，就是由Comme des Garcons川久保玲設計的手提袋「Bag With Holes」。圖／取自IG
店內最受矚目的獨家商品，就是由Comme des Garcons川久保玲設計的手提袋「Bag With Holes」。圖／取自IG
木村光希出席LV銀座並木通店的全新開幕。圖／取自IG
木村光希出席LV銀座並木通店的全新開幕。圖／取自IG
路易威登銀座並木通專門店內，常態性的陳設Objets Nomades系列家具。圖／LV提供
路易威登銀座並木通專門店內，常態性的陳設Objets Nomades系列家具。圖／LV提供
富永愛正在參觀路易威登歷年經典旅行、家具以及和藝術家聯名的作品系列。圖／取自IG
富永愛正在參觀路易威登歷年經典旅行、家具以及和藝術家聯名的作品系列。圖／取自IG
木村光希身穿路易威登女裝，表現未來感。圖／取自IG
木村光希身穿路易威登女裝，表現未來感。圖／取自IG
貴賓沙龍區陳列藝術家作品
貴賓沙龍區陳列藝術家作品
位慶賀路易威登銀座店開幕，展出品牌與草間彌生的聯名經典之作。圖／取自IG
位慶賀路易威登銀座店開幕，展出品牌與草間彌生的聯名經典之作。圖／取自IG
男性樓面以飽和的紅色、藍綠色、萊姆色為主調。圖／LV提供
男性樓面以飽和的紅色、藍綠色、萊姆色為主調。圖／LV提供
同時雙層挑高透明大門沿著街角彎曲，是進入店內的主要視覺焦點。圖／LV提供
同時雙層挑高透明大門沿著街角彎曲，是進入店內的主要視覺焦點。圖／LV提供
女性樓面是粉紅色、橘色印象派設計。圖／LV提供
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建築 LV

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