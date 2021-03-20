木村光希胸前大開超深V 和富永愛露腿賀LV銀座店開幕

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在東京的銀座並木通（Ginza Namiki-dori）專門店華麗變身，經過青木淳和Peter Marino的重新構築，以全新的自然主義建築在原址重新登場，並且舉辦路易威登與草間彌生、村上隆、騰原浩等知名藝術家或設計師的經典聯名設計展，木村光希（Kōki,）、超模富永愛和桐谷美玲等女星都參與了盛大的開幕活動。

自1981至今，銀座並木通現址即是路易威登專門店，嶄新建築門面由青木淳設計，以流動感的雙層玻璃構成，表現水柱傾瀉之美，玻璃面板宛如波浪起伏，在光線下映襯無窮盡的色彩變化。走進店內則是Peter Marino的設計，四層樓高的展示牆，延續了水的元素，以石膏藝術重新詮釋藤村喜美子的畫作「Wave Blue Line（1977）」，店內以木材、玻璃打造出流水的曲線之美與之呼應。

零售空間共有4層，1樓為女用皮件、鐘表珠寶以及常設快閃店空間；2樓是香水、旅行用品與女用皮件和飾品；3樓是女鞋專屬樓層；4樓為男士時裝配件；貴賓沙龍位於6樓，最上層則是與名廚須賀洋介二度合作的Le Café V，以及路易威登基將於4月底開幕、首次登場的Le Chocolat V巧克力店。品牌始終以藝術為核心，更在店內陳設Pierre Paulin、Stefan Leo色彩濃重的傢具與Ed Moses、Vik Muniz、Zhang He等大師作品，以及Ida Tursic & Wilfried Mille、Peter Dayton等人的抽象藝術創作；路易威登Objets Nomades家飾、家具點綴其間，為常設商品。