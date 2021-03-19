ABV新推17道歐陸料理！從西西里島海鮮吃到希臘米布丁

旗下擁有日式、地中海式、美式等不同料理風格的精釀啤酒餐廳「ABV」，近期針對位於府中捷運商圈的ABV閣樓餐酒館，推出西西里風味鱸魚、茄汁炸魚卷、諾瑪風章魚大水管等17道特色料理，傳達出西西里島與歐陸各國的料理風情。

西西里島除了豐富的海鮮，還盛產柑橘、檸檬、橄欖，造就出獨特的海鮮型態。「西西里風味鱸魚」，即是將鱸魚肉以蕃茄、檸檬、橄欖燉煮調味，以酸濃開胃的湯汁帶出魚肉鮮嫩，每份380元。「茄汁炸魚捲」則是使用多利魚肉片包裹瑪茲瑞拉起司，外層裹上特製的調味麵包粉油炸，再以蕃茄醬汁為底，帶來酸爽微辣的風味，每份360元。

針對喜愛麵點的顧客，店內也推出義大利傳統的「諾瑪風章魚大水管」。此款水管麵麵體寬大、口感鮮明，使用茄子、蕃茄、乳酪進行搭配，呈現出果香與海鮮交織的鮮香，每份320元。另外還有經典的漁夫料理「討海人沙丁魚水管」、「西西里杏仁醬雞腿直麵」等選擇。

除此之外，還有「西打酒慢燉牛臉頰肉」、希臘北馬其頓地區的「馬其頓肉腸」，加利西亞地區的「經典加利西亞式炒章魚」，以及「希臘式米布丁」、「葡式燴大蝦」等十餘款料理，帶來跨國界的美食組合。帶有酒香的「卡薩塔蛋糕」，也很適合作為完美句點。