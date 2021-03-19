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世界睡眠日 你不可不知的iPhone、Apple Watch助眠密技

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
蘋果的「睡眠追蹤」功能，藉由提供實用的工具幫助使用者獲得所需的睡眠量、按時上床睡覺並養成良好的睡前習慣以達到睡眠目標，實現全面性的睡眠應對措施。圖／蘋果提供
蘋果的「睡眠追蹤」功能，藉由提供實用的工具幫助使用者獲得所需的睡眠量、按時上床睡覺並養成良好的睡前習慣以達到睡眠目標，實現全面性的睡眠應對措施。圖／蘋果提供

根據2019年台灣睡眠醫學學會年度調查，全台有十分之一的人口受慢性失眠症所苦，睡眠對個人健康非常重要，今天是「世界睡眠日」，如果你手邊剛好使用的是iPhone、Apple Watch，以下幾個助眠密技不可不知，只要透過蘋果裝置內建的功能，輕鬆就能幫助大家好好入睡、身心更健康。

內建「睡眠追蹤」功能

iPhone裡的「健康App」即內建「睡眠功能」，幫助全面了解使用者整體睡眠體驗，可記錄睡眠時間、長度等資訊，即使沒有穿戴裝置也能進行紀錄，iPhone會分析拿起並使用iPhone的狀態，藉此自動追蹤您的床上時間。如果也有使用Apple Watch，運用watchOS 7的「睡眠追蹤」功能，即可透過Apple Watch加速度計的細微動作偵測顯示出睡眠期間的呼吸，記錄下配戴者於何時睡眠及每晚的睡眠量。翌日上午配戴者可以看到前一晚睡眠狀況的視覺效果圖，包括夜裡醒來和睡著的時間，也可以查看呈現每週睡眠趨勢的圖表。

設定「睡前放鬆」捷徑

如果想要更規律地達成睡眠目標，使用者也可以預先設定睡前放鬆、就寢，以及起床的時間、喚醒方式。經常睡前滑手機越滑越起勁的人，可以啟用iPhone的「睡眠模式」，在預定睡眠前iPhone便會自動簡化鎖定畫面、螢幕變暗並開啟「勿擾模式」；難以入眠者，甚至可設定睡前放鬆捷徑，搭配其他App功能、燈光、音樂情境等，幫助更快入睡。

讓助眠音樂伴你入眠

Apple Music設有一個專門的類別能幫助大家放鬆、舒緩和入睡，其中包括精心挑選的氣氛和活動播放列表、自然聲與白噪音、廣播電台等內容，睡前收聽幫助舒緩放鬆，還可以利用Siri設定睡眠計時器，讓這些聲音自動停止播放。

柔和版起床鬧鐘藏在這

在健康App裡設定就寢與起床時間後，還可以同步選擇「起床鬧鐘」，有別於iPhone內建時鐘裡大多是比較尖銳的音效，起床鬧鐘裡的喚醒音樂都充滿了陽光朝氣的感覺，還會以漸強的方式漸進式的響起，還可以選擇不同的震動節奏。如果是戴著Apple Watch上床睡覺，鬧鐘還會改從手表上發出聲響與震動，如果不想吵到身旁的伴侶，這個方式既便利又貼心。

可設定睡眠時間⽬標以達到所需的睡眠量，Apple Watch的「睡眠模式」會⾃動調暗螢幕，起床喚醒畫⾯則會顯⽰當前的電池電量和天氣資訊。圖／蘋果提供
可設定睡眠時間⽬標以達到所需的睡眠量，Apple Watch的「睡眠模式」會⾃動調暗螢幕，起床喚醒畫⾯則會顯⽰當前的電池電量和天氣資訊。圖／蘋果提供

睡眠 失眠 噪音

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