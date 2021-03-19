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入手凱特王子妃GRACE HAN「情書包」 不用再找代購了
英國凱特王子妃（Duchess of Cambridge）的穿搭，向來備受關注，去年她三度出席皇室公開活動，都選搭了GRACE HAN的Love Letter 情書包款，極簡輪廓、優雅線條，襯出凱特王子妃的氣質，也讓成立於2019年2月的GRACE HAN一炮而紅。
GRACE HAN是由台灣設計師Grace創立的同名品牌，設計配件和皮革製品，目前在英國倫敦設有實體店鋪，凱特王子妃喜愛的Love Letter系列，以情書的概念設計，信封作為包款掀蓋，就像打開情書一般，外型簡潔俐落，以光澤質感牛皮製成。
品牌標誌性創作共有3個包款，最經典、也最具設計師創意初心的，是浪漫精緻的Ballet Lesson芭蕾課系列，以百褶呈現，象徵收藏摺疊起每個人的故事，Grace也挹注了10年的時間打造百褶元素，每一面Ballet Lesson的百褶皮革面板，需耗費3至5天才能完成，一面百褶至少要用三倍以上的皮革才能完成，設計團隊一個月最多僅能產出45片百褶皮面，成為品牌的殿堂之作。Butterfly蝴蝶系列則是表現女性的優雅迷人的姿態，包翻蓋位置就像是蝴蝶的側邊羽翼，平滑細緻的褶痕如同光線漫射，撞色線條表現了蝴蝶翅膀的繽紛；此外，就是凱特王子妃詮釋的Love Letter情書包款。今年度GRACE HAN正式跨足亞洲市場、電商通路，即起在官方網站即可購得品牌經典包款。
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