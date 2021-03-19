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入手凱特王子妃GRACE HAN「情書包」 不用再找代購了

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
凱特王子妃詮釋的Love Letter提包，目前已可在品牌官網購得。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋的Love Letter提包，目前已可在品牌官網購得。圖／GRACE HAN提供

英國凱特王子妃（Duchess of Cambridge）的穿搭，向來備受關注，去年她三度出席皇室公開活動，都選搭了GRACE HAN的Love Letter 情書包款，極簡輪廓、優雅線條，襯出凱特王子妃的氣質，也讓成立於2019年2月的GRACE HAN一炮而紅。

GRACE HAN是由台灣設計師Grace創立的同名品牌，設計配件和皮革製品，目前在英國倫敦設有實體店鋪，凱特王子妃喜愛的Love Letter系列，以情書的概念設計，信封作為包款掀蓋，就像打開情書一般，外型簡潔俐落，以光澤質感牛皮製成。

品牌標誌性創作共有3個包款，最經典、也最具設計師創意初心的，是浪漫精緻的Ballet Lesson芭蕾課系列，以百褶呈現，象徵收藏摺疊起每個人的故事，Grace也挹注了10年的時間打造百褶元素，每一面Ballet Lesson的百褶皮革面板，需耗費3至5天才能完成，一面百褶至少要用三倍以上的皮革才能完成，設計團隊一個月最多僅能產出45片百褶皮面，成為品牌的殿堂之作。Butterfly蝴蝶系列則是表現女性的優雅迷人的姿態，包翻蓋位置就像是蝴蝶的側邊羽翼，平滑細緻的褶痕如同光線漫射，撞色線條表現了蝴蝶翅膀的繽紛；此外，就是凱特王子妃詮釋的Love Letter情書包款。今年度GRACE HAN正式跨足亞洲市場、電商通路，即起在官方網站即可購得品牌經典包款。

凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
凱特王子妃詮釋Love Letter提包。圖／GRACE HAN提供
Butterfly小雙瓣鍊帶灰色玫瑰包款，90,558元。圖／GRACE HAN提供
Butterfly小雙瓣鍊帶灰色玫瑰包款，90,558元。圖／GRACE HAN提供
Ballet Lesson鍊條錢包，54,848元。圖／GRACE HAN提供
Ballet Lesson鍊條錢包，54,848元。圖／GRACE HAN提供
Ballet Lesson鍊條錢包，54,848元。圖／GRACE HAN提供
Ballet Lesson鍊條錢包，54,848元。圖／GRACE HAN提供
Love Letter提包（大）70,829元、（小）62,937元。圖／GRACE HAN提供
Love Letter提包（大）70,829元、（小）62,937元。圖／GRACE HAN提供
Ballet Lesson大鏈條包，13萬7,908元。圖／GRACE HAN提供
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