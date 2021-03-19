入手凱特王子妃GRACE HAN「情書包」 不用再找代購了

英國凱特王子妃（Duchess of Cambridge）的穿搭，向來備受關注，去年她三度出席皇室公開活動，都選搭了GRACE HAN的Love Letter 情書包款，極簡輪廓、優雅線條，襯出凱特王子妃的氣質，也讓成立於2019年2月的GRACE HAN一炮而紅。

GRACE HAN是由台灣設計師Grace創立的同名品牌，設計配件和皮革製品，目前在英國倫敦設有實體店鋪，凱特王子妃喜愛的Love Letter系列，以情書的概念設計，信封作為包款掀蓋，就像打開情書一般，外型簡潔俐落，以光澤質感牛皮製成。