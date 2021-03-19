全台最大LG品牌旗艦店！攜手展碁國際進駐桃園都會區

桃園的消費者有福了！台灣LG電子全台最大品牌旗艦店坐落於桃園四大重劃區中心樞紐，全店占地面積超過200坪，今天（3月19日）正式開幕，台灣LG電子與3C通路經驗豐富的宏碁集團旗下展碁國際攜手合作，為消費者打造全台首間超越韓國總部規格的尊榮展售空間，以創新的智慧家電產品結合優質服務，提供全方位居家情境購物體驗。

LG桃園品牌旗艦店位於桃園四大重劃區中心地帶，地處興建中的桃園捷運綠線的交通樞紐，珍稀黃金地段的便利交通優勢，將提供桃園在地及鄰近都會區的消費者專業周到的銷售諮詢顧問服務，並希望活絡在地商機，與桃園市政府共同促進商圈榮景，進一步推動智慧城市發展。

明亮寬敞的LG桃園品牌旗艦店店內空間規劃「AIoT智慧家電情境體驗區」、「全方位衣物護理專區」、「空氣對策解決專區」、「過敏原剋星居家清潔區」、「智慧廚電專區」、「服務諮詢專區」，以及備受市場青睞的「LG SIGNATURE專區」，是全台品項最齊全的LG品牌展售中心，也是全台最大單一家電品牌旗艦店。內部裝潢及陳列以木質搭配純白色調營造優雅高質感的體驗氛圍，並完整陳列LG旗下最齊全的創新生活家電。

走進一樓大廳，即可看見LG OLED Signage商用面板打造整體空間中最亮眼的環形裝置，循環播放各種影音內容，店內依不同主題擺放各系列智慧生活家電，同時由展碁國際專業的服務團隊提供諮詢、銷售、居家顧問、產品售後服務等。

旗艦店二樓空間則將全樓層設計為完整的居家情境體驗區域，入口特別規畫由TWINWash™雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機、Styler蒸氣電子衣櫥組成的全方位衣物護理專區。廚電展示區以明亮溫馨的開放式廚房，全台首次獨家呈現的中島空間，未來將提供各式異業交流或智慧家電體驗課程，現場展示LG全系列大小廚房家電，包括具備先進食材保鮮技術且擁有時尚外型的LG InstaView™敲敲看門中門冰箱，以及全新上市的LG NeoChef™智慧變頻微波爐，四合一的多功能料理微波爐搭載LG先進的智慧變頻技術，能以微波、烘烤、氣炸、蒸煮等方式料理美食，LG桃園旗艦店更是全台唯一，展售最齊全NeoChef系列的實體通路。書房區域展示LG gram極致輕薄筆電搭配LG UltraWide™ 顯示器，並特別打造LG ThinQ體驗區，除了可透過LG ThinQ App操控LG智慧家電之外，更能透過LG獨家家用物聯網裝置，使用LG OLED電視的AI語音滑鼠遙控器語音操控開啟LG PuriCare 360°空氣清淨機，還可使用智慧音箱以語音開啟LG DualCool雙迴轉變頻空調。

LG桃園品牌旗艦店更是全台唯一完整陳列全系列LG SIGNATURE頂級家電，透過細膩真實畫質的LG SIGNATURE OLED 8K AI語音物聯網電視、兼具絕美外型及智慧功能的LG SIGNATURE InstaView™ WiFi敲敲看門中門冰箱、提供鍾愛美酒最佳保存技術的LG SIGNATURE InstaView™ WIFI敲敲看智慧溫控冰酒櫃、符合人體工學設計及流線外型的LG SIGNATURE WiFi TWINWash™雙能洗洗衣機，完美體現LG SIGNATURE的極致家電工藝。