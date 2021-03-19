聽新聞
test
0:00 / 0:00
A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 三宅一生全新品牌東京開幕
ISSEY MIYAKE動作頻仍，2月中才宣布推出全新男裝品牌IM MEN，旋即又成立了全新支線品牌A-POC ABLE ISSEY MIYAKE，以傳承23年的服裝科技A-POC系列為主，在東京南青山開幕全球首家店舖。
1998年，三宅一生（Issey Miyake）與藤原大（Dai Fujiwara）共同開發了「A-POC」系列，以嶄新服裝科技結合紡織創新技術，大幅省去布料的耗損，實現環保時尚的理念。而在2021年3月由宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）領銜的A-POC設計團隊，也以此迎來全新品牌「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」。A-POC製作流程來自一套獨特系統，運用電腦演算結合紡織技術，在織品製作過程向每條紗線下達裁切、縫製的指令，從中製造出「一塊布」，再由這塊布發展為服裝，進一步探索人與衣著之間的互動，目前推出兩個系列，包括運用蒸氣延展（Steam Stretch）技術的「TYPE-O」，以及任由穿衣者喜好來形塑的「TYPE-U」，傳遞穿搭樂趣。
TYPE-O 以粉紅、綠松石、淺灰和黑色為主，運用高溫蒸汽加熱和收縮織物創作出獨特且延展性佳的布料，本次作品是排列精美的3D幾何圖案所組成的夾克，輕盈實穿；TYPE-U即將在4月初上市，包括橙色、淺綠色、淺藍和海軍藍等，使用材料可讓穿著者自由塑造服裝形狀，設計特點是肩膀和袖子之間的連接處如同襯衫一樣寬鬆舒適，不限制身體活動，適合休閒的日常穿搭。A-POC ABLE ISSEY MIYAKE全球首間品牌獨立店舖已於日前在東京南青山開幕，落地櫥窗吊掛完整的一塊布作為展示，忠實呈現設計理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言