A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 三宅一生全新品牌東京開幕

ISSEY MIYAKE動作頻仍，2月中才宣布推出全新男裝品牌IM MEN，旋即又成立了全新支線品牌A-POC ABLE ISSEY MIYAKE，以傳承23年的服裝科技A-POC系列為主，在東京南青山開幕全球首家店舖。

1998年，三宅一生（Issey Miyake）與藤原大（Dai Fujiwara）共同開發了「A-POC」系列，以嶄新服裝科技結合紡織創新技術，大幅省去布料的耗損，實現環保時尚的理念。而在2021年3月由宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）領銜的A-POC設計團隊，也以此迎來全新品牌「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」。A-POC製作流程來自一套獨特系統，運用電腦演算結合紡織技術，在織品製作過程向每條紗線下達裁切、縫製的指令，從中製造出「一塊布」，再由這塊布發展為服裝，進一步探索人與衣著之間的互動，目前推出兩個系列，包括運用蒸氣延展（Steam Stretch）技術的「TYPE-O」，以及任由穿衣者喜好來形塑的「TYPE-U」，傳遞穿搭樂趣。