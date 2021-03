A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 三宅一生全新品牌東京開幕

ISSEY MIYAKE動作頻仍,2月中才宣布推出全新男裝品牌IM MEN,旋即又成立了全新支線品牌A-POC ABLE ISSEY MIYAKE,以傳承23年的服裝科技A-POC系列為主,在東京南青山開幕全球首家店舖。

1998年,三宅一生(Issey Miyake)與藤原大(Dai Fujiwara)共同開發了「A-POC」系列,以嶄新服裝科技結合紡織創新技術,大幅省去布料的耗損,實現環保時尚的理念。而在2021年3月由宮前義之(Yoshiyuki Miyamae)領銜的A-POC設計團隊,也以此迎來全新品牌「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」。A-POC製作流程來自一套獨特系統,運用電腦演算結合紡織技術,在織品製作過程向每條紗線下達裁切、縫製的指令,從中製造出「一塊布」,再由這塊布發展為服裝,進一步探索人與衣著之間的互動,目前推出兩個系列,包括運用蒸氣延展(Steam Stretch)技術的「TYPE-O」,以及任由穿衣者喜好來形塑的「TYPE-U」,傳遞穿搭樂趣。