玉澤演帥壓宋仲基？「黑道律師文森佐」這細節成關鍵！

網飛（Netflix）平台上，由宋仲基主演的「黑道律師文森佐」是近期超夯韓劇。除了宋仲基身上的頂製西裝、高級名表展現斯文紳士風，近期劇中另一演員玉澤演也從西裝櫃中秀出一系列雷達（RADO）陶瓷機械表，大顯紳士好品味。

在最新第八集中1小時02分處，玉澤演身著全身合身西裝，他打開收納抽屜，顯示出齊全的腕表收藏：包含Captain Cook青銅腕表皮帶款、重量僅88公克的True Thinline Anima真我超薄系列高科技陶瓷鏤空限量自動腕表、True Square Automatic自動腕表，最後挑選上rue Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕表的黑色款，更為手表轉動上鍊、親展型男風範。

RADO原就精擅於陶瓷腕表，2020年更首次推出注塑成型整體式結構的高科技陶瓷方形腕表，並有黑陶瓷與白陶瓷兩種鏤空機械款。38毫米的面盤中使用了自動上鍊機芯，更因鏤空設計，當為手表上鍊時可親眼欣賞機芯齒輪元件的咬合、運作，機芯並具備圓形魚鱗紋打磨與日內瓦波紋修飾，以及超過三日的80小時動力儲存，精湛細膩不忘實用。