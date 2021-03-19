香噴噴的造型饅頭／火龍果麵團變身！超華麗玫瑰花饅頭
運用色彩鮮艷的火龍果，做出天然又美麗的粉色系麵團，還能應用開出一朵朵超華麗的玫瑰花饅頭，讓家人跟朋友看了會驚呼的作品，竟然可以在家就能做出來，饅頭達人密技立刻傳授！
【火龍果麵團做法】
● 顏色：粉紅／重量：約500g
● 材料
A料
中筋麵粉 150g
低筋麵粉 150g
細砂糖 30g
沙拉油 10g
B料
紅肉火龍果(去皮) 100g
水 150g
高糖速溶酵母 2g
● 作法
1.中筋麵粉、低筋麵粉混合後過篩。
2.火龍果切小塊，與水放入攪拌杯，以均質機(或果汁機)打成汁。
3.再透過粗孔篩網過篩。
4.取150g火龍果汁倒入攪拌缸。
5.再加入速溶酵母。
6.用打蛋器拌勻至酵母溶解。
7.再加入全部材料A，先以低速攪拌1分鐘。
8.再以中速攪拌5分鐘至不黏缸的團狀。
9.麵團移至桌面，進行排氣後收圓。
● 小叮嚀：
1.火龍果肉為去皮後的重量，透過果汁機打成汁後過篩，能去除粗纖維渣。
2.若家中沒有攪拌機，可以手揉方式。
3.經過排氣步驟可讓成品組織更細緻。
【造型饅頭應用：超華麗的玫瑰花饅頭】
● 份量：4個
材料
火龍果麵團(粉紅) 180g
抹茶麵團(綠) 120g
● 作法
1.綠麵團、粉紅麵團分別壓揉至光滑。
2.粉紅色分6個(每個30g)、綠色分4個(每個30g)，滾圓。
3.粉紅色擀成直徑10cm圓片、綠色擀成直徑8cm圓片。
4.取3片粉紅色、兩片綠色，每片間距4cm排列重疊。
5.在每片重疊處抹少許水黏好。
6.從粉紅端捲起，並在收口處抹少許水黏合。
7.用手虎口在麵團中間握出凹痕當記號。
8.在凹痕處對切成兩段，依序完成另一捲。
9.將每段的麵皮往外微撥開成花朵狀。
10.饅頭麵團放在不沾紙，發酵30分鐘至原來1.6倍大。
11.待蒸籠鍋子水煮滾，饅頭放在飯巾上方，上層鍋與鍋蓋間插入木筷子。
12.以大火蒸到產生蒸氣，轉中火續蒸17分鐘即關火，不開蓋燜2分鐘。
13.再慢慢平移鍋蓋，立即取出饅頭放在涼架待涼。
● 小叮嚀：
每片麵皮的厚度、排列的間距需要一致，完成的花瓣才會漂亮。
花朵配色可自由搭配，變化不同款式的玫瑰花。
【以上摘文選自《13種麵團教你在家做出天然饅頭包子花捲》、作者：陳麒文 、圖文：橘子文化出版社提供、記者柯意如整理】
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