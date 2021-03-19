香噴噴的造型饅頭／貓奴必學款！超可愛小貓咪手撕饅頭

香噴噴熱騰騰的饅頭，造型也可以這麼可愛！

運用天然素材揉製出彩色麵團，做出超可愛的小貓咪造型，讓人少女心大噴發，根本是貓奴必學款。由中式麵點專家陳麒文老師親自示範，新手也可以立刻學會喔！

【薑黃麵團做法】

薑黃麵團。圖／橘子文化提供

顏色：黃／重量：約500g

材料

A料

中筋麵粉 150g

低筋麵粉 150g

薑黃粉 3g

細砂糖 30g

沙拉油 10g

B料

水 150g

高糖速溶酵母 2g

作法

1.中筋麵粉、低筋麵粉混合後過篩。

2.材料B放入攪拌缸，拌勻至酵母溶解。

3.再加入全部材料A。

4.先以低速攪拌1分鐘。

5.再以中速攪拌5分鐘至不黏缸的團狀。

6.麵團移至桌面，進行排氣後收圓。

小叮嚀：

1.若家中沒有攪拌機，可以手揉方式。

2.經過排氣步驟可讓成品組織更細緻。

【造型饅頭應用：超可愛的貓咪手撕饅頭】

運用薑黃麵團做的超可愛小貓咪手撕饅頭。圖／橘子文化提供 小圓塑成三角錐，抹水後黏於大圓當貓耳朵。圖／橘子文化提供 取出貓咪饅頭放在涼架。圖／橘子文化提供

份量：2個

材料

薑黃麵團(黃) 84g

基本麵團(白) 48g

食用竹炭粉 5g

造型工具

長方形烤模 2 個

乾淨新細水彩筆 1 支

作法

兩色的大圓先塑成橢圓，再以不同顏色間距放入烤模。圖／橘子文化提供

1.黃色分4個大圓(每個20g)，剩餘搓4個小圓(每個1g)。

2.白色分成2個大圓(每個20g)， 剩餘搓8個小圓(每個1g)。

3.兩色的大圓先塑成橢圓，再以不同顏色間距放入烤模。

4.小圓塑成三角錐，抹水後黏於大圓當貓耳朵。

5.饅頭麵團發酵30分鐘至原來1.6倍大。

6.待蒸籠鍋子水煮滾，饅頭放在飯巾上方，上層鍋與鍋蓋間插入木筷子。

7.以大火蒸到產生蒸氣，轉中火續蒸17分鐘即關火，不開蓋燜2分鐘。

8.再慢慢平移鍋蓋，立即取出貓咪饅頭放在涼架，待涼。

9.竹炭粉調入少許食用水，用水彩筆畫出貓臉後放5分鐘待乾即可。

小叮嚀：

長方形烤模可換成不沾平底鍋，將麵團排出圓圈造型。

【以上摘文選自《13種麵團教你在家做出天然饅頭包子花捲》、作者：陳麒文 、圖文：橘子文化出版社提供、記者柯意如整理】