香噴噴的造型饅頭／貓奴必學款！超可愛小貓咪手撕饅頭
香噴噴熱騰騰的饅頭，造型也可以這麼可愛！
運用天然素材揉製出彩色麵團，做出超可愛的小貓咪造型，讓人少女心大噴發，根本是貓奴必學款。由中式麵點專家陳麒文老師親自示範，新手也可以立刻學會喔！
【薑黃麵團做法】
顏色：黃／重量：約500g
材料
A料
中筋麵粉 150g
低筋麵粉 150g
薑黃粉 3g
細砂糖 30g
沙拉油 10g
B料
水 150g
高糖速溶酵母 2g
作法
1.中筋麵粉、低筋麵粉混合後過篩。
2.材料B放入攪拌缸，拌勻至酵母溶解。
3.再加入全部材料A。
4.先以低速攪拌1分鐘。
5.再以中速攪拌5分鐘至不黏缸的團狀。
6.麵團移至桌面，進行排氣後收圓。
小叮嚀：
1.若家中沒有攪拌機，可以手揉方式。
2.經過排氣步驟可讓成品組織更細緻。
【造型饅頭應用：超可愛的貓咪手撕饅頭】
份量：2個
材料
薑黃麵團(黃) 84g
基本麵團(白) 48g
食用竹炭粉 5g
造型工具
長方形烤模 2 個
乾淨新細水彩筆 1 支
作法
1.黃色分4個大圓(每個20g)，剩餘搓4個小圓(每個1g)。
2.白色分成2個大圓(每個20g)， 剩餘搓8個小圓(每個1g)。
3.兩色的大圓先塑成橢圓，再以不同顏色間距放入烤模。
4.小圓塑成三角錐，抹水後黏於大圓當貓耳朵。
5.饅頭麵團發酵30分鐘至原來1.6倍大。
6.待蒸籠鍋子水煮滾，饅頭放在飯巾上方，上層鍋與鍋蓋間插入木筷子。
7.以大火蒸到產生蒸氣，轉中火續蒸17分鐘即關火，不開蓋燜2分鐘。
8.再慢慢平移鍋蓋，立即取出貓咪饅頭放在涼架，待涼。
9.竹炭粉調入少許食用水，用水彩筆畫出貓臉後放5分鐘待乾即可。
小叮嚀：
長方形烤模可換成不沾平底鍋，將麵團排出圓圈造型。
【以上摘文選自《13種麵團教你在家做出天然饅頭包子花捲》、作者：陳麒文 、圖文：橘子文化出版社提供、記者柯意如整理】
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