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身分證對中P、O、N、Y買鞋75折起！最高現省700元
雖然「鮭魚之亂」在今天將劃下句點，卻已經掀起一波社會各方的討論，同時也激發各品牌的促銷想像，趕搭此次風潮。像是製鞋大廠寶勝國際旗下的自有品牌PONY就祭出，不用改名，身分證的英文部分對中品牌名稱其中的一個，購買全系列商品都能75折，最高可現省約700元。
PONY宣布將於3月20日至3月21日為期兩天，舉辦凡持英文開頭字母為「Ｐ」「Ｏ」「Ｎ」「Ｙ」之身分證至PONY全台直營門市，即享全櫃消費75折優惠，最高折抵約700元。同時不讓實體通路專美於前，官方購物網站也同步推出，消費者憑個人instagram、Facebook帳號同樣含有品牌名稱任一字，於即日起到3月21日止，到PONY Taiwan官方臉書或instagram分享活動訊息或轉發PONY Logo照，就可領取全站８折優惠碼。而將大頭照更換為PONY Logo照，還加碼贈送全站75折優惠碼。
另外，adidas為了慶祝「黑衫軍」泰山高中在本屆HBL賽得到冠軍，將於3月20日起，展開為期3周的adidas x 泰山高中「冠軍LOGO」限量免費燙印活動。凡於3月20日至4月5日期間，到品牌「東區」忠孝門市及「西門町」西寧門市，泰山高中師生憑學生證及教職員證於現場購買任一T恤、一般消費者單筆消費滿1,500元且購買任一T恤，可享免費燙印adidas X泰山高中「冠軍LOGO」服務。
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