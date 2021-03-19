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保時捷911變桌子！ MOT台北展出超跑藝術家具Mobellio

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品。圖／明日選品MOT SELECT提供

台北的超跑迷、家具迷們，準備衝了！由台灣品牌真鐵設計創立的超跑藝術家具Mobellio，日前在明日選品MOT SELECT台中草悟道門市合作展出，引發不少迴響，即日起至4月底，移師MOT台北門市展出，展品中最受矚目的是，全球首度亮相的911 Desk prototype書桌，同步結合法國超跑藝術品 La Ruee vers l'art 及英國專屬車用芳香品牌 L' Original Brand Philosophy，帶給大家完美的體驗。

Mobellio重新解構各種經典熱門超跑的零件，留下其工藝，加上設計巧思成為家具，成為居家空間中最具藝術感的擺設，獲得雪梨、倫敦、美國IDA設計獎，及「歐洲設計界奧斯卡」之稱的義大利 A’Design Award and Competition 設計金獎肯定。

Mobellio在MOT台北門市展出911 Desk prototype 書桌，以保時捷911車身零件製造，搭配黑色銀粉漆、實木底座與碳纖維，將保時捷經典的後置引擎設計，轉換為書寫桌面，很值得收藏。其他展品包括以BMW V8 引擎（代號M62）製作而成的 Tavolino 茶几、法拉利輪框帶出流線感的Velocita桌，和附產品身分證編號、產品證書全手工打造的保時捷901 Poltrona 、901 Carfa 沙發椅等。

現場也有 La Ruee vers l'art品牌的3D微縮車庫場景，創造出各種擬真場景，包括F1賽車手Michael Schumacher、Alain Prost，好萊塢影星John Travolta等人都很喜愛。英國香氛品牌 L' Original Brand Philosophy 系列香氣，適合在車內使用，為開車時帶來美好生活的體驗。MOT台北門市：台北市大安區建國南路一段65巷5號。

MOT台北門市展出La Ruee vers l'art的藝術3D模型燈箱。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出La Ruee vers l'art的藝術3D模型燈箱。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品，圖為901 Poltrona 沙發。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品，圖為901 Poltrona 沙發。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品，圖為全球首度曝光的911 Desk prototype 書桌。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出超跑藝術家具Mobellio的作品，圖為全球首度曝光的911 Desk prototype 書桌。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出L' Original Brand Philosophy的車香套裝。圖／明日選品MOT SELECT提供
MOT台北門市展出L' Original Brand Philosophy的車香套裝。圖／明日選品MOT SELECT提供

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