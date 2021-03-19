保時捷911變桌子！ MOT台北展出超跑藝術家具Mobellio

台北的超跑迷、家具迷們，準備衝了！由台灣品牌真鐵設計創立的超跑藝術家具Mobellio，日前在明日選品MOT SELECT台中草悟道門市合作展出，引發不少迴響，即日起至4月底，移師MOT台北門市展出，展品中最受矚目的是，全球首度亮相的911 Desk prototype書桌，同步結合法國超跑藝術品 La Ruee vers l'art 及英國專屬車用芳香品牌 L' Original Brand Philosophy，帶給大家完美的體驗。

Mobellio重新解構各種經典熱門超跑的零件，留下其工藝，加上設計巧思成為家具，成為居家空間中最具藝術感的擺設，獲得雪梨、倫敦、美國IDA設計獎，及「歐洲設計界奧斯卡」之稱的義大利 A’Design Award and Competition 設計金獎肯定。

Mobellio在MOT台北門市展出911 Desk prototype 書桌，以保時捷911車身零件製造，搭配黑色銀粉漆、實木底座與碳纖維，將保時捷經典的後置引擎設計，轉換為書寫桌面，很值得收藏。其他展品包括以BMW V8 引擎（代號M62）製作而成的 Tavolino 茶几、法拉利輪框帶出流線感的Velocita桌，和附產品身分證編號、產品證書全手工打造的保時捷901 Poltrona 、901 Carfa 沙發椅等。