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奇美博物館首推母親節音樂會最老提琴「查理九世」登場
奇美博物館今天宣布首次舉辦「給媽媽的情書」母親節音樂會，祭出標榜「百年一見」、1566年製作最古老大提琴「查理九世」，請來知名團隊演奏經典曲目。
館方表示，這次音樂會選擇耳熟能詳溫柔曲目、搭配百年一見絕世名琴由國內知名音樂家共同演繹；沒有艱澀難懂、無需先備知識，是「純粹放鬆心靈的音樂會，邀請大家帶著媽媽一起聆賞，打造美好珍貴親子回憶」。
館方指出，這是獻給媽媽、為母親量身製作的音樂饗宴，透過鋼琴三重奏與聲樂表演，帶來一連串經典知名的樂曲，包括旋律優美的室內樂小品、迷人高雅的法文歌曲與獨家改編的台灣民謠組曲等，曲目充滿對母親的思念、關懷與感謝。5月8、9日兩場，適合全家共賞，今天起售票，更多資訊在奇美博物館官網。
擔綱演出的「Trio Zilia鋼琴三重奏」由前NSO國家交響樂團首席李宜錦、大提琴副首席連亦先、紐約大都會歌劇院聲樂指導王佩瑤組成，三人近年推出多場親子音樂會廣受歡迎。另一位聲樂家黃莉錦輕抒情女高音，曾獲法國馬賽第十屆聲樂國際大賽評審獎，近期也在高雄衛武營「茶花女」歌劇中擔綱主演，更是奇美藝術獎得主。四人首度以母親的角度演繹樂曲，並分享自己對音樂的感受，希望帶給觀眾更多共鳴。
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