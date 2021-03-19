PS5次世代VR球型控制器全新公開 自適應扳機功能更擬真
PlayStation官方部落格稍早公開了新一代PS VR全新控制器的消息，平台規劃與管理資深副總裁Hideaki Nishino指出，PS5次世代VR控制器採用球狀設計，讓玩家能用更自然的方式握持控制器，在遊玩時享有更高的自由度。功能方面則是搭載了自適應扳機、觸覺回饋、指觸偵測、追蹤，還有動作按鈕/類比搖桿等，讓玩家以更直覺的方式感受並與遊戲互動，打造更深入的臨場感，以及更強烈的沉浸感。
以PS5 DualSense無線控制器的創新技術為基礎，透過新一代PS VR控制器，將徹底改變玩家使用PS5「感受」VR遊戲的體驗。官方表示，在設計全新控制器時將人體工學認真納入考量，球狀設計的控制器具有優異的平衡配重，讓不同手掌尺寸的使用者都能舒適地握在手中，玩家雙手移動方式也會更自然不受限。
功能上，全新的VR控制器也擷取了以下幾種DualSense的關鍵功能，包括：左右VR控制器均包含「自適應扳機」按鈕，可在按壓時增加觸感張力，就像實際拉弓準備射箭時感受，讓VR體驗更加真實。全新控制器也擁有更細緻的「觸覺回饋」，讓遊戲世界中的所有視聽感受能更加震撼與豐富。而「指觸偵測（暫譯）」功能，則可以在玩家大拇指、食指或中指並未在區域內做出按壓動作時，仍偵測得到手指位置，在遊戲中透過雙手做出更自然的動作。而透過左右控制器上的完整動作按鈕/類比搖桿的按鍵設置，也讓玩家使用VR控制器也能輕鬆做到遊戲內各種類似拾取物件之類的細緻操控動作。另外，全新VR頭戴裝置可以透過控制器底部的追蹤環來追蹤VR控制器。
全新VR控制器可說是SIE跨團隊合作設計出的心血結晶，接下來就要看看遊戲創作開發團隊如何發揮創意，讓次世代VR遊戲體驗更上層樓。
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