「雪花鑲」千萬鑽表解密！RICHARD MILLE美照全亮相

「我住得城市從不下雪」，這是陳奕迅經典金曲「聖誕結」的開頭。對多數東南亞的國家與城市而言，下雪並非氣候常態，但「戴」上一只「雪花式鑲嵌（Snow-setting）」的奢華鑽表？或許相對容易。RICHARD MILLE推出最新RM 07-01雪花鑲嵌腕表，以美鑽、白金與RM 07-01腕表的娥娜曲線，再現奇蹟般的冬日絕景。

「雪花鑲嵌」的寶石看似隨興排列，實情是RICHARD MILLE選用直徑0.5到1.6毫米不等的寶石交錯變化，工匠先將寶石緊密排列於選定材質、並以手工製作的細長鑲爪加以固定，寶石間的貼合近乎至微米程度，直至完全覆蓋鑲嵌表面為止。除了寶石鑲嵌外，表款並經過多道的打磨拋光修飾工序，最終因不規則的光芒折射，令表款再現了雪花紛飛的飄落景致。白K金表殼內使用了CRMA2自動上鍊機芯，同時中層表殼表柱與鍊環款鍊帶也鑲滿滿寶石，光彩奪目。