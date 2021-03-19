聽新聞
test
0:00 / 0:00
「雪花鑲」千萬鑽表解密！RICHARD MILLE美照全亮相
「我住得城市從不下雪」，這是陳奕迅經典金曲「聖誕結」的開頭。對多數東南亞的國家與城市而言，下雪並非氣候常態，但「戴」上一只「雪花式鑲嵌（Snow-setting）」的奢華鑽表？或許相對容易。RICHARD MILLE推出最新RM 07-01雪花鑲嵌腕表，以美鑽、白金與RM 07-01腕表的娥娜曲線，再現奇蹟般的冬日絕景。
「雪花鑲嵌」的寶石看似隨興排列，實情是RICHARD MILLE選用直徑0.5到1.6毫米不等的寶石交錯變化，工匠先將寶石緊密排列於選定材質、並以手工製作的細長鑲爪加以固定，寶石間的貼合近乎至微米程度，直至完全覆蓋鑲嵌表面為止。除了寶石鑲嵌外，表款並經過多道的打磨拋光修飾工序，最終因不規則的光芒折射，令表款再現了雪花紛飛的飄落景致。白K金表殼內使用了CRMA2自動上鍊機芯，同時中層表殼表柱與鍊環款鍊帶也鑲滿滿寶石，光彩奪目。
喜歡鑽石滿溢時的聖光乍現？江詩丹頓（Vacheron Constantin）的ÉGÉRIE系列則有一只月相珠寶鑽表，37毫米的白金表帶、表面，悉數鑲嵌以鑽石，連表殼側邊、表冠也不放過，總計超過1,000顆美鑽，堪稱360度「全閃耀」之選，專賣店限定、訂價約565萬元；積家（Jaeger-LeCoultre）RENDEZ-VOUS JEWELLERY的約會系列月相珠寶腕表，則揉合圓形切割、長方形切割鑽石的閃耀，再以藍寶石還原滿天星斗的蒼藍夢幻，讓人驚覺：原來造物主的奇蹟美景也能隨手可得。全表共鑲嵌635顆藍寶石與380顆鑽石總重約6.72克拉，訂價約800萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言