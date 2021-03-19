熱帶島嶼居然在華山！Jo Malone打造花園香氛吧超好拍

疫情的關係，不能出國的悶已經影響大家太久了，跟著英倫香氛品牌Jo Malone London來場熱帶島嶼花園之旅。於春天的華山1914文創產業園區忠孝三角處，Jo Malone打造全球首座的「熱帶島嶼花園香氛吧」，活動期間即日起至3月28日。

Jo Malone特別打造獨特圓形建築結構與透明的視覺空間感，搭配著戶外的輕鬆沙灘派對椅，聽著來自熱帶島嶼風情的音樂、陽傘，晃如踏入旅行的悠閒時刻，即便出不了國也可以好好享受一場海島度假的休閒與愜意。

此系列為慶祝Jo Malone London Blossoms花園系列上市10周年，2021特別推出熱帶島嶼花園系列，將整座熱帶島嶼搬進華山讓粉絲們一同來趟飛島之旅，並以全新的清透瓶身呈現，除了復刻2款熱門香味水梨花蕾、雞蛋花，也推出2款新香味，包括黃槿花與朱槿花。

全新的香氛調性元素設計，使用了六種繽紛色彩，不僅強調了視覺感官，多層次的味覺饗宴也不同凡響，彷彿就像搭配著暖陽、微風、沙灘的悠閒。

活動期間，只要於現場打卡拍照公開分享，並標記＃BrilliantBlossoms、＃JoMaloneLondonTW，上傳自FB或IG，即可免費獲得精緻香氛禮乙份。

享受熱帶島嶼旅行當然不可以少了一杯，沁涼的熱帶飲品。於活動期間任買一熱帶島嶼花園系列香水100ML即可現場兌換「熱帶島嶼花園特調飲品」乙杯。