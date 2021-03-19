聽新聞
test
0:00 / 0:00
熱帶島嶼居然在華山！Jo Malone打造花園香氛吧超好拍
疫情的關係，不能出國的悶已經影響大家太久了，跟著英倫香氛品牌Jo Malone London來場熱帶島嶼花園之旅。於春天的華山1914文創產業園區忠孝三角處，Jo Malone打造全球首座的「熱帶島嶼花園香氛吧」，活動期間即日起至3月28日。
Jo Malone特別打造獨特圓形建築結構與透明的視覺空間感，搭配著戶外的輕鬆沙灘派對椅，聽著來自熱帶島嶼風情的音樂、陽傘，晃如踏入旅行的悠閒時刻，即便出不了國也可以好好享受一場海島度假的休閒與愜意。
此系列為慶祝Jo Malone London Blossoms花園系列上市10周年，2021特別推出熱帶島嶼花園系列，將整座熱帶島嶼搬進華山讓粉絲們一同來趟飛島之旅，並以全新的清透瓶身呈現，除了復刻2款熱門香味水梨花蕾、雞蛋花，也推出2款新香味，包括黃槿花與朱槿花。
全新的香氛調性元素設計，使用了六種繽紛色彩，不僅強調了視覺感官，多層次的味覺饗宴也不同凡響，彷彿就像搭配著暖陽、微風、沙灘的悠閒。
活動期間，只要於現場打卡拍照公開分享，並標記＃BrilliantBlossoms、＃JoMaloneLondonTW，上傳自FB或IG，即可免費獲得精緻香氛禮乙份。
享受熱帶島嶼旅行當然不可以少了一杯，沁涼的熱帶飲品。於活動期間任買一熱帶島嶼花園系列香水100ML即可現場兌換「熱帶島嶼花園特調飲品」乙杯。
即日起至3月28日期間，在全台JoMaloneLondon專櫃消費兩件商品以上（須包含任一Blossoms系列新品）也可獲得熱帶島嶼花園特調飲品抵用卷一張，數量有限贈完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言