快訊

國民黨3雄爭新竹市長黨內初選 6月底全民調拚勝負

房地合一2.0回溯至2016？徐國勇：施行日期公布才適用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱帶島嶼居然在華山！Jo Malone打造花園香氛吧超好拍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
跟Jo Malone來體驗熱帶島嶼體驗，沁涼的熱帶沁涼飲品，一同來個熱島旅遊。記者／劉小川攝影
跟Jo Malone來體驗熱帶島嶼體驗，沁涼的熱帶沁涼飲品，一同來個熱島旅遊。記者／劉小川攝影

疫情的關係，不能出國的悶已經影響大家太久了，跟著英倫香氛品牌Jo Malone London來場熱帶島嶼花園之旅。於春天的華山1914文創產業園區忠孝三角處，Jo Malone打造全球首座的「熱帶島嶼花園香氛吧」，活動期間即日起至3月28日。

Jo Malone特別打造獨特圓形建築結構與透明的視覺空間感，搭配著戶外的輕鬆沙灘派對椅，聽著來自熱帶島嶼風情的音樂、陽傘，晃如踏入旅行的悠閒時刻，即便出不了國也可以好好享受一場海島度假的休閒與愜意。

此系列為慶祝Jo Malone London Blossoms花園系列上市10周年，2021特別推出熱帶島嶼花園系列，將整座熱帶島嶼搬進華山讓粉絲們一同來趟飛島之旅，並以全新的清透瓶身呈現，除了復刻2款熱門香味水梨花蕾、雞蛋花，也推出2款新香味，包括黃槿花與朱槿花。

全新的香氛調性元素設計，使用了六種繽紛色彩，不僅強調了視覺感官，多層次的味覺饗宴也不同凡響，彷彿就像搭配著暖陽、微風、沙灘的悠閒。

活動期間，只要於現場打卡拍照公開分享，並標記＃BrilliantBlossoms、＃JoMaloneLondonTW，上傳自FB或IG，即可免費獲得精緻香氛禮乙份。

享受熱帶島嶼旅行當然不可以少了一杯，沁涼的熱帶飲品。於活動期間任買一熱帶島嶼花園系列香水100ML即可現場兌換「熱帶島嶼花園特調飲品」乙杯。

即日起至3月28日期間，在全台JoMaloneLondon專櫃消費兩件商品以上（須包含任一Blossoms系列新品）也可獲得熱帶島嶼花園特調飲品抵用卷一張，數量有限贈完為止。

Jo Malone London熱帶島嶼花園系列全新登場。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列全新登場。圖／Jo Malone London提供
跟著Jo Malone一同感受熱帶島嶼風情。圖／JoMaloneLondon提供
跟著Jo Malone一同感受熱帶島嶼風情。圖／JoMaloneLondon提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園之旅於華山1914文創產業園區忠孝三角處。圖／JoMaloneLondon提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園之旅於華山1914文創產業園區忠孝三角處。圖／JoMaloneLondon提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列全新登場。記者／劉小川攝影
Jo Malone London熱帶島嶼花園系列全新登場。記者／劉小川攝影
Jo Malone London熱帶島嶼花園之旅於華山1914文創產業園區忠孝三角處。圖／JoMaloneLondon提供
Jo Malone London熱帶島嶼花園之旅於華山1914文創產業園區忠孝三角處。圖／JoMaloneLondon提供

沙灘 文創產業 疫情

延伸閱讀

翻轉移工認知！最「混」音樂節 4月4日華山登場

重聽獨老願戴起助聽器聊天 高雄華山社工耐心關懷老人

來這裡遛小孩 華山親子互動展3月祭優惠

男子衝浪被巨浪捲到無人島 沙灘上寫「1字」奇蹟獲救

相關新聞

奇美博物館首推母親節音樂會最老提琴「查理九世」登場

奇美博物館今天宣布首次舉辦「給媽媽的情書」母親節音樂會，祭出標榜「百年一見」、1566年製作最古老大提琴「查理九世」，請...

PS5次世代VR球型控制器全新公開 自適應扳機功能更擬真

PlayStation官方部落格稍早公開了新一代PS VR全新控制器的消息，平台規劃與管理資深副總裁Hideaki Ni...

「雪花鑲」千萬鑽表解密！RICHARD MILLE美照全亮相

「我住得城市從不下雪」，這是陳奕迅經典金曲「聖誕結」的開頭。對多數東南亞的國家與城市而言，下雪並非氣候常態，但「戴」上一...

熱帶島嶼居然在華山！Jo Malone打造花園香氛吧超好拍

疫情的關係，不能出國的悶已經影響大家太久了，跟著英倫香氛品牌Jo Malone London來場熱帶島嶼花園之旅。於春天...

金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 粉萌櫻花草莓甜品限定登場

又到了最適合賞花出遊的春天，少不了來點少女系的粉紅色甜品。台北知名文青甜品店金雞母Jingimoo，首次與聯合數位文創經紀的圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作。店門打造一片粉色櫻花林，小貓咪們躲在櫻花樹上躲貓貓、胖白貓拿著扇子在櫻花樹下跳舞，開門時還會跟穿著和服的貓少女牽手，一場浪漫的「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅 」就此展開。四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，讓空氣中瀰漫著櫻花與草莓的香甜，每一口都是春天的香甜滋味。

不出國也精彩！享譽國際、日本teamLab互動藝術展 今夏台北開幕

巡迴世界、在各國不斷引起討論的teamLab，不僅引爆了一場藝術變革，更不斷精進求變，推出許多令人驚豔的作品。在無法出國的現在，大家對國外藝文展覽也越來越渴求，日本teamLab團隊感念以往台灣人去日本旅遊時，有許多人把teamLab Borderless納為必去重點之一，與主辦單位決定在2021年夏天，將「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」帶來台灣！期盼大家在疫情間即便無法赴日旅遊，也能在台灣體會到享譽國際的體驗式互動展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。