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威迷必追 布納哈本1997萌芽PX雪莉桶限量上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
布納哈本1997萌芽PX雪莉桶限量上市。圖／摘自布納哈本官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
布納哈本1997萌芽PX雪莉桶限量上市。圖／摘自布納哈本官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

又一款威士忌老饕必追的原桶強度（Cask Strength）酒款來了！布納哈本1997萌芽PX雪莉桶原桶強度威士忌導入台灣，酒精濃度50%，酒齡22年，採小批次生產限定推出。

酒標中的「Moine」在蘇格蘭蓋爾語中是「泥煤（Peat）」的意思，而泥煤正是艾雷島的鮮明標誌。

為了向傳統致敬，創立於1881年的布納哈本酒廠，從數年前開始致力於探索擁有130多年歷史的初心風味，還原具有泥煤味的泥煤威士忌風格，開創深受威迷好評的布納哈本Moine系列。

布納哈本1997萌芽PX雪莉桶威士忌蒸餾於1997年9月，之後靜置於充滿海風海潮氣息的布納哈本酒窖19年，經完整熟成後，最後3年再放進珍稀西班牙Pedro Ximénez（簡稱「PX」）雪莉桶進行二次熟成。

西班牙Pedro Ximénez雪莉桶極為珍貴，有著濃甜如蜜的豐沛風味，賦予酒體更濃郁、甜美的飽和質地，將布納哈本Moine系列的泥煤煙燻味，揉合複雜且精緻的雪莉風格，成功創造出結合頂級雪莉桶、橡木桶香氣以及艾雷島泥煤味的完美層次。

布納哈本1997萌芽PX雪莉桶酒款的結構豐富，呈現煙燻莓果、香草焦糖風味以及香甜胡椒尾韻，且維持一貫的非冷凝過濾處理，加上未經稀釋的原酒口感，帶給威迷回歸經典的嗅覺與味覺之探索體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

布納哈本是艾雷島最北端的酒廠。圖／摘自布納哈本官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
布納哈本是艾雷島最北端的酒廠。圖／摘自布納哈本官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

西班牙 酒精 蘇格蘭

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