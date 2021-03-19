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搶搭「鮭魚之亂」熱潮 金門還有冰棒與Ｑ版娃娃等你拿

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府觀光處也有「金門先生女士」活動，要來尋找「金門哥」、「金門姐」，只要您的名字裡有「金門」（兩字皆同音同字），就可獲贈超Q #限量版阿特娃娃。
金門縣府觀光處也有「金門先生女士」活動，要來尋找「金門哥」、「金門姐」，只要您的名字裡有「金門」（兩字皆同音同字），就可獲贈超Q #限量版阿特娃娃。

台灣的日本迴轉壽司業者舉辦「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，凡姓名對中「鮭魚」2字即享全桌免費優惠，掀起一波全民瘋改名的「鮭魚之亂」，金門也出現很多「尋找」相同名字的好康活動，金門畜試所推出只要名字中有「鮮奶牛乳」同音者，同音1字享免費冰棒5支；縣府則是只要名字有「金門」，就送限量版阿特娃娃。

金門繼六合極品火鍋推出「又龍又蝦」活動，尋找名字中有龍或蝦的人，即可享半價優惠，名字中有「龍蝦」2字者，即可免費吃野生活龍蝦。

金門畜試所表示，從3月18日至24日止，只要姓名中有鮮「ㄒㄧㄢ」、奶「ㄋㄞˇ」、牛「ㄋ一ㄡˊ」、乳「ㄖㄨˇ」同音字者，同音一字享免費冰棒五支，同字一字享免費牛奶一罐，如果姓名為「鮮奶牛乳」4字取2同字者，則可獲得免費牛奶一箱，符合資格者可攜帶身分證明文件至畜試所遊客中心兌換。

畜試所也說，一人於活動中限領取一次，獎品選項不可向下相容，字音以教育部重編國語辭典修訂本為準。

另外，縣府觀光處也有「金門先生女士」活動，要來尋找「金門哥」、「金門姐」，只要您的名字裡有「金門」（兩字皆同音同字），立刻到樂遊金門臉書上私訊小編您的身分證，就可獲贈超Q #限量版阿特娃娃。活動時間為03月18日至21日。

金門也出現很多「尋找」名字的好康活動，金門畜試所推出只要名字中有「鮮奶牛乳」同音者，同音1字享免費冰棒5支。圖／金門畜試所提供
金門也出現很多「尋找」名字的好康活動，金門畜試所推出只要名字中有「鮮奶牛乳」同音者，同音1字享免費冰棒5支。圖／金門畜試所提供

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