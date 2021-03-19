7-11「ANNA SUI X 三麗鷗時尚聯萌集點」夢幻逸品快收

超商集點吸客的手法再出新招！7-ELEVEN首度聯手國際設計師ANNA SUI及風靡全球的三麗鷗家族，打造粉紫魔幻視覺饗宴，自3月24日起推出「ANNA SUI Ｘ 三麗鷗時尚聯萌集點」活動，除了Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子（Kiki & Lala）等三麗鷗家族現身賣萌之外，更大量運用ANNA SUI經典的黑紫配色及薔薇、蝴蝶、獨角獸等元素，在可愛中增添浪漫時尚品味，共推出超過30款時髦生活周邊商品，其中像是限量浮雕擴香石收納罐組、立體壓紋設計及鏈帶背帶的外出隨行包、氣氛夜燈、暖燭燈附香氛蠟燭等，都值得粉絲手刀收藏。

3月24日起於7-ELEVEN消費集滿6點即可以99元起「ANNA SUI Ｘ 三麗鷗時尚聯萌集點」限量商品，「限量雕刻香皂立體公仔鑰匙圈」內附造型立體公仔，可作鑰匙圈吊飾或搭配收納罐裝飾使用，集滿6點加99元或96點免費送1款，共6款隨機出貨；「限量時尚托特手提袋」集滿6點加149元或144點免費送1款，共6款隨機出貨；「限量浮雕擴香石收納罐組」可在擴香石噴上香氛精油，並附緞帶可吊掛使用，收納罐上蓋把手可更換成立體公仔，集滿6點加199元或192點免費送1款，共6款隨機出貨。

限使用電子點數預購的「限量皮革證件套」3月24日下午3點起開放限量預購，OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能使用電子點數搶先兌換預購，集滿6點加169元可兌換1款，共有魔幻紫、神秘黑等2款。

7-ELEVEN「ANNA SUI X 三麗鷗時尚聯萌集點」還將於3月24日下午3點起推出多款限量商品預購，包括重量僅125g的「限量輕量保溫瓶」，集滿6點加199元可加購1款，共3款；金色指針搭配透明花朵及蝴蝶圖案的「限量造型掛鐘」集滿6點加599元；可肩背或手提的「限量外出隨行包」集滿6點加799元；45秒就噴出蒸氣的「限量手持掛燙機」集滿6點加799元；刺繡抱枕搭配印花保暖毯的「限量刺繡抱枕保暖毯組」集滿6點加599元可加購1款，共2款；「限量氣氛夜燈」集滿6點加899元可加購1款，共2款；「限量暖燭燈附香氛蠟燭」可利用燈光熱度融化蠟燭，集滿6點加1,199元可加購1款，共2款。

除了跨界聯名肖像商品之外，7-ELEVEN「ANNA SUI X 三麗鷗時尚聯萌集點」也將於3月24日下午3點起以優惠價限量預購今年上市新品「ANNA SUI綺幻飛行浪漫香氛組」，內含香水5ml+身體乳30ml，為超商首賣，原價800元、集滿6點加349元即可擁有；「ANNA SUI許願童話迷你小香禮盒」可以4.3折起的優惠價入手ANNA SUI童話精靈、獨角獸、美人魚等5款5ml迷你版香水，原價2,400元、集滿6點加1,099元即可入手。