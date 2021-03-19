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可愛重擊！哥吉拉大戰金剛萌炸玩偶 影城獨賣鐵粉必收
經典廝殺場景竟然可以這麼「萌」？威秀影城獨賣電影周邊商品，在家也自己玩《哥吉拉大戰金剛》！
泰坦怪獸界史詩盛事《哥吉拉大戰金剛》台灣03/24(三)上映，威秀影城推出兩大經典神獸「哥吉拉」、「金剛」的電影周邊，分別是「電影模型公仔」以及「電影絨毛玩偶」，其中「電影模型公仔」還原兩大巨獸打鬥畫面，經典收藏一次擁有兩隻！而「電影絨毛玩偶」則是將神獸化身萌寵，造型超可愛，少女看了也融化，其中哥吉拉作工布料紋理精細，Ｑ萌外型兇猛巨獸形成趣味對比，鐵粉必收。
「電影收藏公仔套餐」今( 03/19 起)開放威秀全通路預售(現場/官網/官方APP)，套餐於03/24(三)開放領取；「電影收藏玩偶套餐」於03/24(三)開始販售(僅開放威秀影城現場購買)，商品數量有限售完為止，詳請可上影城粉絲團查詢。
哪裡買
全台威秀影城
【公仔套餐】 03/19 (五) 開始預售， 03/24 (五) 開始領取
套餐內容：1個中份爆米花+2杯中杯飲料+2個電影造型公仔(哥吉拉&金剛)
套餐售價：399
加贈：決鬥前導款海報乙張
【玩偶套餐】 03/24 (三) 開賣(僅限威秀影城現場購買)
套餐內容：1個中份爆米花+2杯中杯飲料+1個電影收藏玩偶(哥吉拉/金剛)
套餐售價：599
套餐加購價：+499
加贈：角色對戰款海報乙組(3張)
限量數量有限售完為止，以全台威秀影城現場實際販售情況為準
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