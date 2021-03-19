想去帛琉玩？這款南洋風時髦配件 手刀收進行李箱！

經歷一年的疫情之後，「泡泡旅遊」即將上路、滿足台灣旅人悸動的心。想去南洋玩耍？護照、外幣、太陽眼鏡、防曬乳，都是旅行必備，但還有一件時髦配備值得你手刀收入行李箱，正是瑞士手表品牌百年靈（Breitling）甫正推出的「南洋」膠囊系列女表Chronomat Automatic 36 South Sea。

品牌執行長喬治科恩（Georges Kern）表示，全新膠囊系列將採限時生產，不僅色彩繽紛、更將迎合以風格、目標與行動追求時尚的廣大女性。這個「南洋」系列將提供米色、 午夜藍與薄荷綠三款風格迥異、色彩斑斕的配色，一如旅人雀躍不已的心情，並將搭配同色鱷魚皮錶帶和折疊扣。除了搶眼外型，自動上鍊10型機芯也通過瑞士官方天文台（COSC）認證，精準、精密，品質在水準以上。三枚手表的表圈都再鑲嵌上整圈的彩色寶石、像是一圈「寶石泡泡」，均一價皆為新台幣27萬元整。

喜歡斑斕色彩？雷達（RADO）其實也有一系列向現代建築之父柯比意Le Corbusier建築色彩致敬的True Thinline真我超薄系列Le Corbusier幻彩高科技陶瓷腕表，九款出自大師之名的特色純色，包含鐵霧灰、奶油白、自然棕、裸粉橘、絢麗藍、明亮粉、太陽黃、活力橘與湖水綠，各限量999枚，像手上的時間寶石；而如果想到南洋，珍珠則帶有光彩與浪漫的聯想，江詩丹頓（Vacheron Constantin）的ÉGÉRIE系列月相腕表，以層層拼接鑲嵌的珍珠母貝，像南洋夜色中，從雲朵裡探出頭的曼妙月影。

現在剩下的問題就是：選定手表後，該搭配的服裝要帶哪幾套？

百年靈（Breitling）宛如彩色膠囊的「南洋」風格女表，喚起旅遊的雀躍心情。圖 / Breitling提供。

江詩丹頓，ÉGÉRIE系列月相腕表，110萬元。圖 / 江詩丹頓提供。

Breitling 「南洋」膠囊系列Chronomat Automatic 36 South Sea女表薄荷綠款，27萬元。圖 / Breitling提供。

RADO以不同色度、色調的九組主題色，結成9只以建築大師之名的限量純色腕表。圖 / RADO提供。

Breitling 「南洋」膠囊系列Chronomat Automatic 36 South Sea女表米色款，27萬元。圖 / Breitling提供。