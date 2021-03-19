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The North Face、Cananda Goose形塑穿梭城市與山野的最佳著裝！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION其Flexi Gear迷你系列，擁有靈活性而易與其他服飾搭配。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION其Flexi Gear迷你系列，擁有靈活性而易與其他服飾搭配。圖／THE NORTH FACE提供

在今日每個人都可能有多元的身份同時存在，時髦一點的說法是「斜槓」，但是否有想過，其實當環境改變時，也需要能同時兼顧不同需求的著裝。俗稱黑標的THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION其Flexi Gear迷你系列，以及Canada Goose Telemetry系列，就正好體現能穿梭城市與山野之間的著裝。

如同Flexi Gear系列的名稱，THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION期待擁有靈活性而易與其他服飾搭配，讓人能直覺性的穿出自我風格。在春季多變的氣候中，防風與保暖的功能仍不可或缺，所以迷你系列中的夾克便能派上用場。防撥水面料製成的短袖襯衫，更是能同時工作或是山林冒險時穿著；更別說同樣材質的短褲，既透氣之餘，亦是塑造Outdoor風格的最佳單品。若是想玩的更「野」，以滑石袋發想，同時能收納成隨身攜帶的輕便背包，更是「山型人」的常備好物。

Canada Goose將推出The ICONS的第三個系列Telemetry，為品牌經典派克大衣詮釋出另類風格，也是品牌因應春季到來的新嘗試。從Resolute Parka派克大衣演繹而成的Telemetry風衣系列，為多變的氣候提供舒適度和保護。訴求防水的男、女款Resolute Shell風衣，有著寬鬆的長版線條和可調節的帽兜、可調整下擺長度的隱藏式鈕扣、反光細節和可拆卸的內帶等設計。系列中還有運用的演算藝術設計Hexode和Metron夾克，採用全新Orthos印花圖樣，利用精準縝密的數據演算編排、規劃出路徑再加上隨意四邊形線條的堆疊，構築出未來感。

Canada Goose Metron夾克36,000元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Metron夾克36,000元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Resolute Shell風衣49,400元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Resolute Shell風衣49,400元。圖／Canada Goose提供

THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION輕便背包1,980元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION輕便背包1,980元。圖／THE NORTH FACE提供

模特兒演繹THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION夾克9,880元、短褲4,880元、輕便背包1,980元，以及VECTIV TARAVAL鞋4,880元。圖／THE NORTH FACE提供
模特兒演繹THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION夾克9,880元、短褲4,880元、輕便背包1,980元，以及VECTIV TARAVAL鞋4,880元。圖／THE NORTH FACE提供

THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION襯衫3,880元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION襯衫3,880元。圖／THE NORTH FACE提供

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