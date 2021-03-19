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The North Face、Cananda Goose形塑穿梭城市與山野的最佳著裝！
在今日每個人都可能有多元的身份同時存在，時髦一點的說法是「斜槓」，但是否有想過，其實當環境改變時，也需要能同時兼顧不同需求的著裝。俗稱黑標的THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION其Flexi Gear迷你系列，以及Canada Goose Telemetry系列，就正好體現能穿梭城市與山野之間的著裝。
如同Flexi Gear系列的名稱，THE NORTH FACE URBAN EXPLORATION期待擁有靈活性而易與其他服飾搭配，讓人能直覺性的穿出自我風格。在春季多變的氣候中，防風與保暖的功能仍不可或缺，所以迷你系列中的夾克便能派上用場。防撥水面料製成的短袖襯衫，更是能同時工作或是山林冒險時穿著；更別說同樣材質的短褲，既透氣之餘，亦是塑造Outdoor風格的最佳單品。若是想玩的更「野」，以滑石袋發想，同時能收納成隨身攜帶的輕便背包，更是「山型人」的常備好物。
Canada Goose將推出The ICONS的第三個系列Telemetry，為品牌經典派克大衣詮釋出另類風格，也是品牌因應春季到來的新嘗試。從Resolute Parka派克大衣演繹而成的Telemetry風衣系列，為多變的氣候提供舒適度和保護。訴求防水的男、女款Resolute Shell風衣，有著寬鬆的長版線條和可調節的帽兜、可調整下擺長度的隱藏式鈕扣、反光細節和可拆卸的內帶等設計。系列中還有運用的演算藝術設計Hexode和Metron夾克，採用全新Orthos印花圖樣，利用精準縝密的數據演算編排、規劃出路徑再加上隨意四邊形線條的堆疊，構築出未來感。
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