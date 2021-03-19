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琴酒控注意！全台最大規模Gin & Tonic Pa早鳥票開跑！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
2021年的「Gin & Tonic Pa」在近日開放於線上販售「早鳥票」，也為即將在四月25日（六）、26日（日）舉辦的活動正式開跑。圖 / Gin & Tonic Pa Taiwan提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
2021年的「Gin & Tonic Pa」在近日開放於線上販售「早鳥票」，也為即將在四月25日（六）、26日（日）舉辦的活動正式開跑。圖 / Gin & Tonic Pa Taiwan提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不像伏特加的無色無味、不若威士忌的深邃濃烈，帶有杜松子香氣的「琴酒」在加入通寧水、或其他成分後，將搖身一變、風味變化萬千。舉辦多年的大型琴酒活動、2021年的「Gin & Tonic Pa」在近日開放於線上販售「早鳥票」，也為即將在四月25日（六）、26日（日）舉辦的活動正式開跑。

2021年活動喊出「人（People）、琴（Gin）、味（Flavor）」為主張，簡單將群眾、琴酒、風味凝聚一堂。主視覺中右下方玻璃瓶中裝載的台灣地圖，像是從瓶中延伸出台灣具代表性的鳳梨、刺蔥、馬告、茶葉、茉莉...等風味，化成手繪植物圍繞在旁，象徵各種植物風味，喚醒感官與回憶。

參展品牌將運用迪化街在地特色場域，呈現不同琴酒的特色及品飲機會；餐酒搭配則將集合具創新特色的星級餐廳與風格酒吧，帶來味蕾的創意激盪；同時活動更將集結北中南特色調酒師，聯手共組「調琴代表隊」，而不同品牌與客座調酒師也將接力演出，讓人感受豐富琴酒風味與客座調酒師的疊加魅力。

活動需年滿18歲方可參加，活動出售之「兩日票」活動期間僅限同一人使用，不可多人共用；因應疫情關係，活動將採「實名制」，須至大會方進行線上表單填寫方可入場。最後主辦單位保有活動說明及解釋之權利，未盡事宜以現場公告為準。實際購票與詳細訊息，則可至Gin & Tonic Pa Taiwan臉書官方專頁。

時間：2021年4月24日（周六）至25日（周日）12：00～19：00

地點：台北市大同區迪化街區

票券總類：

a.單日票：4月24日（周六）至25日（周日）12：00～19：00 選擇任一天參與活動

b.兩日票：4月24日（周六）至25日（周日）12：00～19：00 兩日皆可參與活動（不可多人共用該票券）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

參展品牌將運用迪化街在地特色場域，呈現不同琴酒的特色及品飲機會，而不同品牌與客座調酒師也將接力演出，讓人感受琴酒與客座調酒師的疊加魅力。圖 / Gin & Tonic Pa Taiwan提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
參展品牌將運用迪化街在地特色場域，呈現不同琴酒的特色及品飲機會，而不同品牌與客座調酒師也將接力演出，讓人感受琴酒與客座調酒師的疊加魅力。圖 / Gin & Tonic Pa Taiwan提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
帶有杜松子香氣的「琴酒」在加入通寧水、或其他成分後，將搖身一變、風味變化萬千。圖 / Gin & Tonic Pa Taiwan提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
帶有杜松子香氣的「琴酒」在加入通寧水、或其他成分後，將搖身一變、風味變化萬千。圖 / Gin & Tonic Pa Taiwan提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 迪化街 品牌

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