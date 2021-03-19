曾之喬的咖啡館正式開幕 推出MAX&Co.聯名下午茶抽獎

斜槓不停歇的曾之喬，從歌手、演員到作家等身分到經營YouTube，都活力滿滿，近期更拓展到餐飲業，在台北東區開設「綠咖生活概念店」，滿足她自己對咖啡的熱愛，也在綠意植栽中分享生活的美好；而曾之喬再次獲邀擔綱MAX&Co. 2021春夏品牌大使，也在自家咖啡館拍攝春夏形象照，更推出首波聯名下午茶。

義大利品牌MAX&Co. X 綠咖生活概念館的舒心下午茶，定名為「MAX Up your smile午茶饗宴」，自即日起到5月30日期間限定販售，以MAX&Co.的時尚微笑力（Smile Power）作為核心理念，結合品牌識別度的明艷紅色、春夏靈感的花卉元素，打造視覺、味覺的雙重盛宴。