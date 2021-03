曾之喬的咖啡館正式開幕 推出MAX&Co.聯名下午茶抽獎

斜槓不停歇的曾之喬,從歌手、演員到作家等身分到經營YouTube,都活力滿滿,近期更拓展到餐飲業,在台北東區開設「綠咖生活概念店」,滿足她自己對咖啡的熱愛,也在綠意植栽中分享生活的美好;而曾之喬再次獲邀擔綱MAX&Co. 2021春夏品牌大使,也在自家咖啡館拍攝春夏形象照,更推出首波聯名下午茶。

義大利品牌MAX&Co. X 綠咖生活概念館的舒心下午茶,定名為「MAX Up your smile午茶饗宴」,自即日起到5月30日期間限定販售,以MAX&Co.的時尚微笑力(Smile Power)作為核心理念,結合品牌識別度的明艷紅色、春夏靈感的花卉元素,打造視覺、味覺的雙重盛宴。