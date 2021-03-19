PChome 24h購物3/24獨家預購三麗鷗軟糖造型悠遊卡套組

造型吸睛的悠遊卡向來是粉絲快手收藏的指標，PChome 24h購物繼去年推出DS4、寶可夢等造型悠遊卡，屢屢造成轟動，宣布將再攜手悠遊卡公司獨家開賣「三麗鷗軟糖造型悠遊卡套組」，全套經典聯名商品集結Hello Kitty、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂等5種超萌卡通圖樣，主打不同口味的軟糖包裝造型，並搭配隨身鑰匙圈，粉嫩色系洋溢滿滿少女風，每組售價950元，限定使用「悠遊付」購買及每人限購1組，並提供限時預購活動，3月24日上午11點起至3月31日晚上11點59分截止，首波完成預購訂單的消費者，預計將於8月起陸續到貨，喜愛三麗鷗的粉絲們趕快鎖定時間。

「三麗鷗軟糖造型悠遊卡套組」集合Hello Kitty、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂等明星小夥伴，每個角色各別搭配草莓、蘇打冰、布丁、莓果、冰淇淋等軟糖造型包裝，一次就能擁有5款設計，時尚甜美風格不僅吸睛，也相當適合親子共同配戴使用。各開賣波段以網站公告為準，開賣網址連結為https://24h.pchome.com.tw/store/DEAMCZ。