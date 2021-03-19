「壓力太大」過兩天再改名...鮭魚之夢：後悔想把名字砍掉

全台「鮭魚改名之亂」中，最受矚目的大學生「張鮭魚之夢」，因為自爆已改第3次無法再改了，對此相當後悔。台中市民政局長吳世瑋說，他只改兩次還有一次機會。張鮭魚之夢受訪表示，壓力太大了，他過兩天會低調去改名。

為了吃免費壽司，台中一名大學生衝去改名為「鮭魚之夢」，他受訪說改完名才知道，用掉3次改名的機會，一輩子得背負「鮭魚之夢」的名字，顯得有點後悔。

為他改名的戶所人員說，張先生來改名前，都有一再提醒、勸導要慎重考慮，改完名後有告知「還有一次改名的機會」，下次務必慎重考量；任何人來改名時，標準的SOP都會提醒、告知改名的次數，以及還能不能再改名字。

張「鮭魚之夢」得知還能再改一次，他對記者說「不要再鬧太大了，這樣下去會出事，希望低調處理」。記者告知還有一次機會時，他強調「現在學校、全世界都知道這件事，再這樣下去會出事」。

記者問「會不會後悔？」張鮭魚之夢回答「嗯嗯」。記者再問「會改回去嗎？」他回答「會改，可能再過幾天，但他現在想做的事，就是趕快把這個名字砍掉」。張鮭魚之夢說，希望能低調，也希望外界不要再報了。