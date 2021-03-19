不出國也精彩！享譽國際、日本teamLab互動藝術展 今夏台北開幕

巡迴世界、在各國不斷引起討論的teamLab，不僅引爆了一場藝術變革，更不斷精進求變，推出許多令人驚豔的作品。在無法出國的現在，大家對國外藝文展覽也越來越渴求，日本teamLab團隊感念以往台灣人去日本旅遊時，有許多人把teamLab Borderless納為必去重點之一，與主辦單位決定在2021年夏天，將「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」帶來台灣！期盼大家在疫情間即便無法赴日旅遊，也能在台灣體會到享譽國際的體驗式互動展。現於3/30前填問卷民眾享早鳥最低優惠 https://bit.ly/3qYznMf 。首波預售將於4月6日中午12:00開賣！

首度在台展出的「與花共生的動物們II」。圖/聯合數位文創 提供

於6月11日在士林科教館舉辦的「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」占地近700坪，是以「共同創作」為概念的體驗式互動展，本次將帶來九大展區，其中首度在台展出的「與花共生的動物們II」是透過不同季節變化並綻放的花朵形成行走的動物，花朵重複著綻放、成長、凋零，循環往復。當人們碰觸花朵時，花朵就會凋謝散落，持續觸摸導致動物的花朵散落殆盡後，動物也會隨之消失。民眾可以透過互動參與其中，創造出獨一無二的變化，細細體會花開花謝的意念，轉化成與動物、自然共生的概念。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品塗鴉自然：迷失、沉浸與重生。圖/聯合數位文創 提供

主辦單位聯合數位文創表示「很開心能在這個時間點再次把teamLab作品搬來台灣與大家見面，這是一個探索創意和實踐共同創造概念的多元展覽，無論是三五好友或一家大小相約，都能從中享受到不同的樂趣」。「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」詳細售票訊息及展覽內容，請隨時關注官方粉絲團「teamLab未來遊樂園 台北2021」 https://www.facebook.com/teamlabfutureparktaipei2021

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品遠古神靈的故事。圖/聯合數位文創 提供

展覽日期 │ 2021年06月11日 - 2021年10月11日

展覽地點 │ 國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

主辦單位 │ 聯合數位文創

協辦單位 │ 國立臺灣科學教育館

教育贊助 │ 廣達文教基金會