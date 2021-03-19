快訊

華航終於公布！帛琉旅遊泡泡首發6大旅行社出爐

不出國也精彩！享譽國際、日本teamLab互動藝術展 今夏台北開幕

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品天才跳房子。圖/聯合數位文創 提供
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品天才跳房子。圖/聯合數位文創 提供

巡迴世界、在各國不斷引起討論的teamLab，不僅引爆了一場藝術變革，更不斷精進求變，推出許多令人驚豔的作品。在無法出國的現在，大家對國外藝文展覽也越來越渴求，日本teamLab團隊感念以往台灣人去日本旅遊時，有許多人把teamLab Borderless納為必去重點之一，與主辦單位決定在2021年夏天，將「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」帶來台灣！期盼大家在疫情間即便無法赴日旅遊，也能在台灣體會到享譽國際的體驗式互動展。現於3/30前填問卷民眾享早鳥最低優惠 https://bit.ly/3qYznMf。首波預售將於4月6日中午12:00開賣！

首度在台展出的「與花共生的動物們II」。圖/聯合數位文創 提供
首度在台展出的「與花共生的動物們II」。圖/聯合數位文創 提供

於6月11日在士林科教館舉辦的「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」占地近700坪，是以「共同創作」為概念的體驗式互動展，本次將帶來九大展區，其中首度在台展出的「與花共生的動物們II」是透過不同季節變化並綻放的花朵形成行走的動物，花朵重複著綻放、成長、凋零，循環往復。當人們碰觸花朵時，花朵就會凋謝散落，持續觸摸導致動物的花朵散落殆盡後，動物也會隨之消失。民眾可以透過互動參與其中，創造出獨一無二的變化，細細體會花開花謝的意念，轉化成與動物、自然共生的概念。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品塗鴉自然：迷失、沉浸與重生。圖/聯合數位文創 提供
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品塗鴉自然：迷失、沉浸與重生。圖/聯合數位文創 提供

主辦單位聯合數位文創表示「很開心能在這個時間點再次把teamLab作品搬來台灣與大家見面，這是一個探索創意和實踐共同創造概念的多元展覽，無論是三五好友或一家大小相約，都能從中享受到不同的樂趣」。「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」詳細售票訊息及展覽內容，請隨時關注官方粉絲團「teamLab未來遊樂園 台北2021」 https://www.facebook.com/teamlabfutureparktaipei2021

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品遠古神靈的故事。圖/聯合數位文創 提供
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」經典作品遠古神靈的故事。圖/聯合數位文創 提供

展覽日期 │ 2021年06月11日 - 2021年10月11日

展覽地點 │ 國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區

主辦單位 │ 聯合數位文創

協辦單位 │ 國立臺灣科學教育館

教育贊助 │ 廣達文教基金會

遊樂園 文創 日本

延伸閱讀

日媒：德日將簽情報保護協定 強化亞洲參與

被爆不倫形象受創　日本家長要求教科書刪除福原愛故事

心理測驗／遊樂園最喜歡玩什麼？測出你如何待人接物

煞到妳！日本雙胞胎姊妹花太正 台灣網友全暴動

相關新聞

金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 粉萌櫻花草莓甜品限定登場

又到了最適合賞花出遊的春天，少不了來點少女系的粉紅色甜品。台北知名文青甜品店金雞母Jingimoo，首次與聯合數位文創經紀的圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作。店門打造一片粉色櫻花林，小貓咪們躲在櫻花樹上躲貓貓、胖白貓拿著扇子在櫻花樹下跳舞，開門時還會跟穿著和服的貓少女牽手，一場浪漫的「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅 」就此展開。四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，讓空氣中瀰漫著櫻花與草莓的香甜，每一口都是春天的香甜滋味。

不出國也精彩！享譽國際、日本teamLab互動藝術展 今夏台北開幕

巡迴世界、在各國不斷引起討論的teamLab，不僅引爆了一場藝術變革，更不斷精進求變，推出許多令人驚豔的作品。在無法出國的現在，大家對國外藝文展覽也越來越渴求，日本teamLab團隊感念以往台灣人去日本旅遊時，有許多人把teamLab Borderless納為必去重點之一，與主辦單位決定在2021年夏天，將「teamLab Future Park未來遊樂園&與花共生的動物們」帶來台灣！期盼大家在疫情間即便無法赴日旅遊，也能在台灣體會到享譽國際的體驗式互動展。

搶搭「鮭魚之亂」熱潮 金門還有冰棒與Ｑ版娃娃等你拿

台灣的日本迴轉壽司業者舉辦「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，凡姓名對中「鮭魚」2字即享全桌免費優惠，掀起一波全民瘋改名的「鮭魚...

7-11「ANNA SUI X 三麗鷗時尚聯萌集點」夢幻逸品快收

超商集點吸客的手法再出新招！7-ELEVEN首度聯手國際設計師ANNA SUI及風靡全球的三麗鷗家族，打造粉紫魔幻視覺饗...

可愛重擊！哥吉拉大戰金剛萌炸玩偶 影城獨賣鐵粉必收

經典廝殺場景竟然可以這麼「萌」？威秀影城獨賣電影周邊商品，在家也自己玩《哥吉拉大戰金剛》！

想去帛琉玩？這款南洋風時髦配件 手刀收進行李箱！

經歷一年的疫情之後，「泡泡旅遊」即將上路、滿足台灣旅人悸動的心。想去南洋玩耍？護照、外幣、太陽眼鏡、防曬乳，都是旅行必備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。