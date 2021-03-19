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金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 粉萌櫻花草莓甜品限定登場

聯合新聞網 / 聯合數位文創
台北知名文青甜品店金雞母Jingimoo，與圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作多款春日浪漫甜品。圖／聯合數位文創提供
台北知名文青甜品店金雞母Jingimoo，與圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作多款春日浪漫甜品。圖／聯合數位文創提供

又到了最適合賞花出遊的春天，少不了來點少女系的粉紅色甜品。台北知名文青甜品店金雞母Jingimoo，首次與聯合數位文創經紀的圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作。店門打造一片粉色櫻花林，小貓咪們躲在櫻花樹上躲貓貓、胖白貓拿著扇子在櫻花樹下跳舞，開門時還會跟穿著和服的貓少女牽手，一場浪漫的「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅 」就此展開。四款櫻花與草莓交織的粉紅色甜品，讓空氣中瀰漫著櫻花與草莓的香甜，每一口都是春天的香甜滋味。

本次四款特製甜點，有以香草冰淇淋與綿密香醇的櫻花eupuma泡泡，加上自製草莓醬與新鮮草莓的「春日櫻冰淇淋可頌鬆餅」；以鹽漬櫻花為主軸，外層淋上自製草莓醬與櫻花espuma泡泡，中間藏有自製櫻花凍與玫瑰醬的「春日櫻草莓玫瑰刨冰」；「春日櫻草莓甜點杯」以櫻花凍與茉莉茶凍為基底，層層舖上草莓果醬、新鮮水果、檸檬雪酪、客家湯圓、巧克力脆片，口感跟口味都很有層次；最後，配上一杯香濃的「春日櫻草莓牛奶」，自製草莓醬加入牛奶交織成輕甜的粉紅色澤，最後倒入貝禮詩奶酒，香甜中帶點微醺。

「金雞母 X 貓小姐Ms.Cat 春日櫻之旅 」活動於3月20日 ~ 6月19日於金雞母JingimooCafe 永康店展開，想享受春日粉紅浪漫，千萬別錯過！

櫻花 甜點

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