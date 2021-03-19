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UNIQLO聯名+J系列今開賣 凌晨1點湧現排隊人潮等買新品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO明曜百貨店，一早也湧現排隊要搶購+J系列的消費者。記者曾智緯/攝影
UNIQLO明曜百貨店，一早也湧現排隊要搶購+J系列的消費者。記者曾智緯/攝影

UNIQLO與傳奇設計師Jil Sander合作的+J春夏系列今日上午開賣，包括了品牌位於西門町、東區明曜百貨，以及信義區的ATT 4 Fun門市，三地在清晨時就湧現排隊人潮。延續了去年+J回歸時的高人氣，以及對設計師Jil Sander極簡風格的認同。

像是西門店在早上9點前，就已有數十位的民眾在排隊，第一位的李先生更是於凌晨1點就摸黑前往，他表示去年+J上市當天也曾排隊購買，這一次將鎖定入手新款風衣，所以就早早到了現場。而在東區明曜百貨UNIQLO旗艦店也是一早就能看到排隊人龍，民眾阮小姐提到因為喜愛設計師的風格，上一季沒有排到，所以很扼腕，這次特別趕在下午上班前來排隊，預計將花萬元來採購新品。

位於信義區的ATT 4 FUN門市，如同其他兩家分店是+J系列上市的指定據點，在此排隊的吳先生則鎖定要購買短褲，他說「因為網路上已經斷貨了，所以來現場碰碰運氣」，而且是這是品牌三家門市中，唯一管控人流，所以發放號碼牌給現場排隊民眾。

UNIQLO網路商店則在9點前就先開賣，讓世界各地的粉絲都能購入+J春夏系列。除了免去排隊之苦，任意消費還送紀念紙箱，滿足+J鐵粉想收藏大師設計的心。UNIQLO台灣行銷公關則透露，此次除了能買到形象廣告中的服飾之外，更有隱藏版的T恤，由設計師Jil Sander親自繪製圖案，這在過去其同名品牌中，也十分罕見，值得收藏。

位於西門町鬧區的UNIQLO旗艦店，最早在凌晨一點就有民眾前往排隊，搶買聯名+J系列新品。記者曾智緯/攝影
位於西門町鬧區的UNIQLO旗艦店，最早在凌晨一點就有民眾前往排隊，搶買聯名+J系列新品。記者曾智緯/攝影
UNIQLO +J春夏系列，每人限購五件，每款每色限一件。記者曾智緯/攝影
UNIQLO +J春夏系列，每人限購五件，每款每色限一件。記者曾智緯/攝影
UNIQLO位於信義區的ATT 4 FUN百貨門市，也能見到排隊人潮等買+J系列。記者曾智緯/攝影
UNIQLO位於信義區的ATT 4 FUN百貨門市，也能見到排隊人潮等買+J系列。記者曾智緯/攝影
UNIQLO在ATT 4 FUN的門市有發放號碼牌。記者曾智緯/攝影
UNIQLO在ATT 4 FUN的門市有發放號碼牌。記者曾智緯/攝影

UNIQLO 品牌

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