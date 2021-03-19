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整盒都是腿！達美樂最暢銷的是它 10年賣出千萬隻

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
達美樂推出「微型春酒套餐」，搶攻辦公室聚餐商機。圖／達美樂提供
達美樂推出「微型春酒套餐」，搶攻辦公室聚餐商機。圖／達美樂提供

開創台灣速食先例、「整盒都是腿」的達美樂，最新統計「轟炸雞腿」的銷售量，在10年內創下千萬隻紀錄，堆起來有200座101大樓這麼高；它與轟炸雞條、鱈魚星星、香烤薯球與巴掌麵包的四喜拼盤，皆為熱銷排行。業者即起集結熱銷排行推出「微型春酒套餐」，搶攻辦公室聚餐商機。

繼春節檔期業績開出紅盤，全球最大披薩連鎖品牌「達美樂」再次大動作宣布要「辦桌」。即日起推出「微型春酒套餐」，有澎派餐與海派餐兩種選擇，內含四個大披薩以及轟炸雞腿、四喜拼盤、蘋果奶酥、可樂等品項，每套超值優惠價3,000元，消費滿額另贈香酥千層棒、巴掌麵包、玉米濃湯、可樂等好禮四選一。

台灣達美樂總經理王天佐表示，受疫情影響，許多民眾選擇在家用餐，公司行號的尾牙春酒也多轉向各部門自行舉辦小型的春酒聚會，「披薩」適合分食分享，又有快速外送服務的特質，特別適合歡聚場合，因此研議推出「一站式」的包套微型春酒服務。

主餐披薩同樣主推熱銷的黃金系列口味，內含巧達起司及莫札瑞拉起司，以及豐富餡料，也是銷售第一；甜點則搭配近期推出的香烤蘋果奶酥。相關資訊可洽：0800-291-252，或至官網查詢。

套餐 甜點 疫情

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