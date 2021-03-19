快訊

「鮭魚之夢」改名靠生兒子？律師打臉：沒看懂法條

「借用生殖」是禁忌或進步？子宮移植的國際競賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街頭小吃變身霜淇淋！全家「糖炒栗子霜淇淋」3月20日開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店霜淇淋創意無極限，3月20日起將以街頭小吃為主題，推出「糖炒栗子霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店霜淇淋創意無極限，3月20日起將以街頭小吃為主題，推出「糖炒栗子霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店霜淇淋創意無極限，繼上一波起司塔霜淇淋以甜點口味做開發之後，3月20日起將以街頭小吃為主題，推出「糖炒栗子霜淇淋」，售價39元，3月20日至3月22日全家便利商店App還有隨買跨店取優惠，會員於活動期間內即可享2支59元優惠，每日限購一組。

糖炒栗子攤車為台灣街頭常見的傳統小吃之一，陣陣焦燻香氣加上香甜鬆軟的口感，是不少人記憶中的懷舊美味。迎接春分到來，全家便利商店將於3月20日起推出「糖炒栗子霜淇淋」，入口後即能感受到濃郁的栗子香氣，中段飄出淡淡的烘烤氣味，栗子香氣也持續到尾韻，呈現多層次的風味。

由於年輕族群喜愛在社群媒體拍照打卡分享，全家便利商店不斷大玩霜淇淋餅皮配色，「糖炒栗子霜淇淋」推出限量栗色餅皮搭配淡棕色的霜淇淋，外觀與口味上皆擬真糖炒栗子原貌，勢必將再掀起一波搶拍風潮。

全家便利商店3月20日起限量開賣「糖炒栗子霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月20日起限量開賣「糖炒栗子霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「糖炒栗子霜淇淋」推出限量栗色餅皮搭配淡棕色的霜淇淋，外觀與口味上皆擬真糖炒栗子原貌。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「糖炒栗子霜淇淋」推出限量栗色餅皮搭配淡棕色的霜淇淋，外觀與口味上皆擬真糖炒栗子原貌。圖／全家便利商店提供

便利商店 小吃 甜點

延伸閱讀

全家便利商店獨家開賣麵包冠軍「奶油乳酪肉桂捲」！限時兩周末會員單筆消費滿200元送50元購物金

全家便利商店「好咖日」要來囉！一日限定「中杯單品美式咖啡、拿鐵買6送6」

囤貨了！全家便利商店「咖啡買6送6」只有1天快筆記

「卡迪那天婦羅口味洋芋片」致癌物超標！全家便利商店：全店自主下架

相關新聞

「張鮭魚之夢」有救！台中戶所確認「改2次還有機會」

知名壽司店祭出同名同音優惠，掀起全台「鮭魚之亂」改名潮。台中傳出有名中醫系學生改名「張鮭魚之夢」，當事人自稱改名後才知道...

台灣配額1瓶 格蘭路思50年上市即完售

格蘭路思史上最高年份——50年單一麥芽威士忌，以獨立編號手工水晶瓶搭配黑色亮漆外盒，全球限量50組，台灣只分配到一瓶，一...

整盒都是腿！達美樂最暢銷的是它 10年賣出千萬隻

開創台灣速食先例、「整盒都是腿」的達美樂，最新統計「轟炸雞腿」的銷售量，在10年內創下千萬隻紀錄，堆起來有200座101...

UNIQLO聯名+J系列今開賣 凌晨1點湧現排隊人潮等買新品

UNIQLO與傳奇設計師Jil Sander合作的+J春夏系列今日上午開賣，包括了品牌位於西門町、東區明曜百貨，以及信義...

街頭小吃變身霜淇淋！全家「糖炒栗子霜淇淋」3月20日開賣

全家便利商店霜淇淋創意無極限，繼上一波起司塔霜淇淋以甜點口味做開發之後，3月20日起將以街頭小吃為主題，推出「糖炒栗子霜...

連續21天挑戰「手機先睡」！席夢思發起「讓美眠成真」

疫情讓人們更重視健康，健身、均衡飲食之外，妳的「睡眠」也健康嗎？今天3/19是世界睡眠日，讓我們來檢視一下是否擁有健康美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。