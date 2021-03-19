街頭小吃變身霜淇淋！全家「糖炒栗子霜淇淋」3月20日開賣

全家便利商店霜淇淋創意無極限，繼上一波起司塔霜淇淋以甜點口味做開發之後，3月20日起將以街頭小吃為主題，推出「糖炒栗子霜淇淋」，售價39元，3月20日至3月22日全家便利商店App還有隨買跨店取優惠，會員於活動期間內即可享2支59元優惠，每日限購一組。

糖炒栗子攤車為台灣街頭常見的傳統小吃之一，陣陣焦燻香氣加上香甜鬆軟的口感，是不少人記憶中的懷舊美味。迎接春分到來，全家便利商店將於3月20日起推出「糖炒栗子霜淇淋」，入口後即能感受到濃郁的栗子香氣，中段飄出淡淡的烘烤氣味，栗子香氣也持續到尾韻，呈現多層次的風味。

由於年輕族群喜愛在社群媒體拍照打卡分享，全家便利商店不斷大玩霜淇淋餅皮配色，「糖炒栗子霜淇淋」推出限量栗色餅皮搭配淡棕色的霜淇淋，外觀與口味上皆擬真糖炒栗子原貌，勢必將再掀起一波搶拍風潮。

全家便利商店3月20日起限量開賣「糖炒栗子霜淇淋」，售價39元。圖／全家便利商店提供