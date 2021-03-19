連續21天挑戰「手機先睡」！席夢思發起「讓美眠成真」

疫情讓人們更重視健康，健身、均衡飲食之外，妳的「睡眠」也健康嗎？今天3/19是世界睡眠日，讓我們來檢視一下是否擁有健康美眠。

據2021年台灣睡眠醫學學會在台灣席夢思公司獨家贊助下進行的「世界睡眠日睡眠調查」，2,209位有效樣本中，睡眠時間平均僅6.67小時，低於專家建議的7~9小時。睡眠不足增加罹患包括癌症等慢性病的機率，不良的睡眠也降低個人的生產力，更成為重要的經濟損失。此外，睡眠不足還使多數國家的GDP損失超過2%，相當於部分國家全年的軍事費用。

在世界睡眠日的今天，席夢思也以「規律睡眠，迎向健康」(Regular Sleep, Healthy Future)為主題，並建議包含規律就寢、起床時間、選擇舒適寢具、維持舒適溫度，良好通風的睡眠環境等10個讓美眠成真的好眠策略(參見網址：http://sleep321.com.tw)。

以上看似簡單，但從調查中卻發現，睡前有使用手機習慣的受訪者高達84.4%，使用手機的習慣也確實影響睡眠品質。調查顯示，睡前使用手機者，不但接近一半睡不好(48%)，白天想睡覺的比率也非常高(49.9%)。近五分之一睡前使用超過一小時者，主觀感覺健康欠佳(18.2%)。

因此，台灣睡眠醫學學會所屬的睡眠321網站，將與Simmons®席夢思品牌共同推廣「讓美眠成真」活動，協同醫師與心理師等專業醫療人員、知名演員李佳穎、作家廖輝英、蔡宇哲博士、席夢思睡美人、台灣大哥大、MyMusic於Facebook及Podcast睡眠先生活力學、哇賽心理學節目共同提倡「讓美眠成真」活動，自今日起邀請消費者挑戰連續21天、每晚11點讓手機先睡，別再讓手機成為睡眠絆腳石，讓睡眠回歸自然規律，擁有健康舒適的美眠。

活動期間，Simmons®席夢思將在官方Facebook與LINE持續為參加者加油打氣、提供席夢思Beautyrest®床墊、旅行枕等獎項，作為參加活動的抽獎贈品，並於精選之百貨櫃點邀請瑜珈老師到店示範睡前放鬆伸展技巧。協辦活動的 MyMusic音樂平台將設置「美眠成真歌單專區」，提供各類型之助眠樂曲。