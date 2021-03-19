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PChome 24h購物將限量開賣中衛哈利波特入學通知款口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」右上角印有眼鏡及閃電疤痕鋼印，右下角則有哈利波特經典LOGO字樣，下方封合線特別採用長條火車軌道圖形及9¾字樣。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」右上角印有眼鏡及閃電疤痕鋼印，右下角則有哈利波特經典LOGO字樣，下方封合線特別採用長條火車軌道圖形及9¾字樣。圖／PChome 24h購物提供

懷念「去去，武器走！」這句繳械咒嗎？由CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念魔法主題口罩「中衛哈利波特入學通知款」將於3月24日中午12點在PChome 24h購物限量開賣，整體設計以電影「哈利波特」中的經典橋段為靈感，外盒包裝設計成霍格華茲入學通知信封樣式，打開信封上的凸印封蠟章，映入眼簾是貓頭鷹信差「嘿美」振翅高飛的畫面，獨特開箱方式及精美細節，哈利波特迷絕對別錯過！

根據PChome 24h購物統計，繼哆啦A夢、櫻桃小丸子等知名IP紛紛推出官方授權醫用口罩後，聯名圖樣口罩已成為展現個人風格的時尚配件，帶動PChome 24h購物今年截至3月15日聯名口罩占整體口罩銷量逾30%，尤其櫻桃小丸子成人醫用口罩推出即秒殺。

瞄準聯名口罩商機，PChome 24h購物首度限量開賣由CSD中衛與華納兄弟消費品部攜手推出的哈利波特20周年紀念魔法主題口罩「中衛哈利波特入學通知款」，口罩以深靛色為基底設計，點點星空作為背景，主題圖樣以「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」、「水晶球」等圖案連續交錯呈現，結合金探子、飛天掃帚、分類帽、行李推車等多種魔法世界元素，再搭配隨機出現的煙霧設計，以及因裁切位置不同而呈現不同的畫面，每片口罩都是獨一無二的風格。

除此之外，口罩右上角印有眼鏡及閃電疤痕鋼印，右下角則有哈利波特經典LOGO字樣，而下方封合線特別採用長條火車軌道圖形及9¾字樣，從包裝到商品設計處處充滿驚喜。本次「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」為限量販售，每盒共30片售價600元，PChome 24h購物將於3月24日中午12點準時開賣、售完為止。

「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」主題圖樣以「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」、「水晶球」等圖案連續交錯呈現。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」主題圖樣以「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」、「水晶球」等圖案連續交錯呈現。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」分類帽樣式款，多種魔法世界元素巧妙結合。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」分類帽樣式款，多種魔法世界元素巧妙結合。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於3月24日中午12點準時限量開賣「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」，每盒共30片售價600元，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於3月24日中午12點準時限量開賣「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」，每盒共30片售價600元，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」外盒凸印封蠟章，呈現貓頭鷹信差「嘿美」振翅高飛的畫面。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」外盒凸印封蠟章，呈現貓頭鷹信差「嘿美」振翅高飛的畫面。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」外盒包裝設計成霍格華茲入學通知信封樣式。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」外盒包裝設計成霍格華茲入學通知信封樣式。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」，PChome 24h購物將於3月24日中午12點開賣，每盒共30片售價600元，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供
「中衛成人口罩－哈利波特入學通知款」，PChome 24h購物將於3月24日中午12點開賣，每盒共30片售價600元，限量售完為止。圖／PChome 24h購物提供

口罩 中衛

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