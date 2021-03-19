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融合經典元素！adidas Originals與Reebok攜手再創話題潮鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals x Reebok ZX Fury鞋6,800元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Reebok ZX Fury鞋6,800元。圖／adidas Originals提供

adidas在1984年時就推出ZX系列跑鞋，並於去年重啟轟動一時的A-ZX企劃，成為鞋迷熱烈討論的款式。而今年，adidas Originals與姐妹品牌Reebok則宣布再度合作，並以ZX系列為靈感，結合招牌的Fury氣墊鞋元素，創造出全新的ZX Fury鞋款，一樣未上市就以成為炒賣標的。

全新ZX Fury鞋將adidas Originals ZX系列中的經典ICON ZX8000鞋款元素，結合Reebok極具代表性的Instapump Fury鞋款。整雙鞋以搭載Pump充氣幫浦的Instapump Fury及Hexalite蜂巢避震結構為輪廓主體，細節加入ZX 8000的特徵如：直紋面料、鞋側三線標、鞋跟立體支撐結構、外底紋路及adidas Originals三片葉Logo，再於鞋面Pump充氣紐壓印上ZX字樣紀念此次合作。配色以adidas ZX 8000代表性的水藍色為基底，加乘Instapump Fury OG的黃、紅色，汲取兩雙經典鞋款各自的原版配色進行混搭。

BAPE® × MO'WAX UNKLE聯名BAPE STA™鞋11,199元。圖／I.T.提供
BAPE® × MO'WAX UNKLE聯名BAPE STA™鞋11,199元。圖／I.T.提供

潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）則攜手倫敦獨立音樂品牌MO'WAX及旗下音樂團體UNKLE打造BAPE STATM聯名鞋款，同樣引起關注。此次合作，集結了街頭藝術家FUTURA 2000為UNKLE設計的原創形象「POINTMEN」和專輯封面圖案，以及UNKLE音樂專輯「PSYENCE FICTION」名稱標誌、「ORIGINAL HEADZ」標語和M.W.A （MO WAX ARTS）迷彩圖案。而且鞋款以復刻版本BAPE STA為基礎，從設計、才質和色彩方面呼應經典之作，值得品牌粉絲收藏。

從正面的Pump充氣紐就能看出是Reebok極具代表性的Instapump Fury鞋款。圖／adidas Originals提供
從正面的Pump充氣紐就能看出是Reebok極具代表性的Instapump Fury鞋款。圖／adidas Originals提供

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