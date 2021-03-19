UNIQLO +J系列為什麼值得入手？細節控看這篇就會秒懂！

坦白說，UNIQLO全新的+J春夏系列形象照曝光後，頗讓人失望，少了上一季的氣勢和特色，讓人難以第一眼就喜愛。然而，若不是對於設計師Jil Sander魅力仍看好，UNIQLO怎麼會在不到半年的時間內，推出第二季合作款，因為4大要點成為+J系列必入手的原因。

第一點，如果你是極簡主義的擁護者，那麼對Jil Sander名號，一定不會陌生。而且在設計師賣掉自己同名品牌「JIL SANDER」後，這是唯一能夠買到由Jil Sander親自操刀設計的服飾，重點是價格不到原本的1/10，超值是肯定的。不過對於這位傳奇時尚大師的粉絲而言，能夠再度買到新作，才是真的。

第二點，剪裁才是+J系列的本質，也是Jil Sander展現功力的部分，幾乎每一件單品都是採用難度較高的立體打版，所以衣服沒穿上身時，很難感受到差異性，甚至會覺得平淡無奇。而且即使是主打「寬版」，Jil Sander也能創造出比UNIQLO原有版型的微妙差異，雖寬鬆但不離身，還能保有些許的線條感。對比像是U或是與其他設計師聯名系列，就更明顯了，因此強烈建議一定要試穿。

剪裁才是+J系列的本質，也是Jil Sander展現功力的部分，幾乎每一件單品都是採用難度較高的立體打版。圖／UNIQLO提供

第三點，使用升級材質製作也是春夏系列一大特色，像是女裝的棉質亞麻獵裝外套，絲質混紡特殊材質的洋裝，以及首次推出的SUPIMA棉質T恤、襯衫等，都比上一季的製作成本更高，但售價卻不變。搭配北極光色調變化為靈感，呈現出夏季夜空的靛藍、墨黑與暖色系的象牙白、焦糖色、灰色與卡其色等，實穿性十足，可說是日常穿搭的「最奢侈」表現。

第四點，滿是會讓人驚喜的細膩處理，也是+J系列最值得入手的理由，像是細看Jil Sander力推的赤耳牛仔褲，就會發現連同裝飾的鉚釘上，都有著「+J」刻印。Dry上衣領，用來固定領圍不容易鬆脫的織帶，也同樣印有+J符號；寬版立領襯衫的袖口，還利用了同色織帶來強化，並增加層次變化等。上述的細節，都是在萬元以上的品牌中才會有的處理方式，但透過UNIQLO就能以親民價格到手。

衣身前短後長就是+J系列的一大特色，也能修飾身形。圖／UNIQLO提供

寬版立領襯衫的袖口，還利用了同色織帶來強化，並增加層次變化。圖／UNIQLO提供

+J系列Dry上衣領，用來固定領圍不容易鬆脫的織帶，也印有+J符號。圖／UNIQLO提供