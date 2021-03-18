復興SOGO打造200坪「台灣設計師專區」為台灣設計集氣

遠東SOGO復興館今年準備邁入第15年，在多年耕耘下，指標國際精品齊聚，去年業績做到141.5億，為台北單點百貨業績之冠，今年不出國商機持續發威，一至三月全館業績成長達35%，SOGO復興館店長許淑賢表示，國際精品是復興館非常重要的基石，為了帶給精品主顧客不一樣的選擇，現在更一口氣集結8位設計師品牌，打造200坪空間的「台灣時尚設計師專區」，期許專區開幕後，若能培育更多台灣設計師品牌發展，這也是SOGO樂見的。

SOGO復興館春季改裝，特別在5樓打造「台灣時尚設計師專區」，匯聚ISABELLE WEN溫慶珠、HUANG SHU CHI黃淑琦、DOUCHANGLEE、CHARINYEH葉珈伶、KAO MEIFEN高美芬、TAN&LUCIANA陳探月與袁憶甄、J＆NINA、Morpho洪秀女等8位設計師品牌進駐，讓台灣知名設計師的實力有更好的舞台展現。許淑賢指出，復興館台灣設計師品牌倍數擴增，期許業績也是翻倍成長，預估台灣時尚設計師專區年度業績可破億。未來百貨與台灣設計師的合作也會更密切，讓這些設計品牌可以更被看見。

於2006年12月底開幕的SOGO復興館，當初要與忠孝館以日系特質明顯的風格做區隔，復興館便以歐美精品、設計師品牌為切入點。現在進駐復興館精品品牌越來越高端，原有的國內設計師品牌客層也越來越穩固，由於歐美品牌多元，復興館這些年培養出重視自我風格、有品味又有消費力的主顧客，而這些高端客層除了購買國際精品，重視風格獨特性的他們，台灣設計師品牌同時也是他們的選購目標，國際精品、台灣設計師品牌的客層基本是可以重疊的。

匯聚一線國際精品的SOGO復興館，可說是精品必爭之地，現在特別為台灣設計師品牌闢畫專區，更是台灣設計師品牌所樂見。CHARINYEH設計師葉珈伶表示，台灣設計師品牌的挑戰，主要是面臨進口品牌與快時尚的雙面夾攻，要特別感謝SOGO復興館匯聚台灣設計師品牌，等於是幫台灣品牌集氣，有機會讓更多消費者認識與支持。在國際精品表現亮眼的復興館，現在回過頭來支持台灣品牌，我們感覺被SOGO照顧到了。

J＆NINA設計師郭珮玲指出，台灣百貨密集度很高，但台灣設計師品牌與表現平台都相對少，服飾市場主要為國際精品、日系品牌居多。SOGO復興館能為台灣設計師品牌打造專區真的不簡單，台灣設計師品牌要集結成區、不能分散，才能更被看見。郭珮玲也認為國際精品與台灣設計師品牌的客層是重疊的，客人主要都是企業家、企業家夫人或從事文創工作者，他們對時尚、材質有一定的理解與要求，而台灣設計師品牌可滿足他們想要穿出與眾不同的需求。