用行動挺農民！遠東百貨「愛鳳梨嘉年華」起跑
遠東百貨挺台灣鳳梨，在中國大陸禁台灣鳳梨輸入事件爆發後，遠東百貨總經理徐雪芳擔憂台灣鳳梨農銷路，便採購近萬顆鳳梨，作為全台各店來店禮，不只買鳳梨，遠百全台11店即日起陸續推出「愛鳳梨嘉年華」活動，一次集結鳳梨相關農產品，通路、品牌與消費者聯手，盼大家多買多吃，齊力挺台灣農民。
徐雪芳認為台灣鳳梨農很辛苦，擔憂產出的鳳梨沒人買，便採購近萬顆鳳梨，其實，之前遠百也曾在高麗菜、青花菜價崩時，採購500箱青菜，藉由通路力量為農民盡一份心力。全台遠東百貨採購近萬顆當季本土新鮮鳳梨，第一波遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園要當作來店禮和消費者分享。
板橋大遠百即日起至3月24日在B1綠洲區舉辦為期7天的「愛鳳梨嘉年華會」，活動現場除有販售台灣金鑽鳳梨，更串聯鳳梨相關農產品，包括曹爺鳳梨果乾、鳳阿姨金鑽鳳梨鮮果醬、吳寶春麥方店鳳梨酥、岩島成鳳梨限定麵包等，集結多樣化商品給消費者。同時遠百還會採購鳳梨周邊商品致贈公益團體，與更多人分享台灣香甜多汁的鳳梨。
當中，板橋大遠百愛心認購1卡車超過3千顆鳳梨，今起至3月22日憑HAPPY GO卡及全館當日單筆消費滿888元，就送台灣金鑽鳳梨1顆，每日限量250顆。在大食代消費250元發票，可至大食代寶島冰果室兌換新鮮切片鳳梨1份，每日限量100份。全台遠東百貨在異國美食館「FE21’World Gourmet」、city’super及館內超市，也合力推出「愛鳳梨嘉年華會」活動，展出台灣鳳梨及一系列鳳梨周邊食品，力挺台灣農友。
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