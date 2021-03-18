迎接五月天演唱會！台南遠東飯店憑票根「用餐5折」

五月天「好好好想見到你」演唱會將於本周六(20日)在台南市立體育場連辦5場，為迎接天團到台南，香格里拉台南遠東國際大飯店義大利籍行政主廚歐瑪 (Omar Ugoletti)帶領中西料理主廚，以五月天熱門歌曲推出「五大主廚十手聯彈」，並於「遠東CAFÉ」自助餐廳 (十樓)上菜。

活動期間，與五大主廚照片合影上傳臉書且分享好友享自助餐75折。同場加映，憑五月天台南場演唱會票根，享自助餐最低5折起；飯店各餐廳也有75折及單點菜色升等至套餐、指定日期入住送喉糖等優惠。

「遠東Café」自助餐廳以多樣化烹調技巧聞名，新鮮烹製，在多個開放式廚房展現寰宇料理，還有系列海鮮、沙拉、甜品、地方特色小吃、手搖飲品等，推薦美食包含特色台南牛肉湯、現切爐烤牛排、生魚片、炙燒鮭魚握壽司、櫻桃烤鴨、手工蛋塔、生巧克力等。

即日起至4月15日，每天午及晚餐還要將各餐廳主廚招牌料理帶到遠東CAFÉ，像是正宗義大利手作披薩「煙燻鮭魚蘆筍佐馬斯卡彭奶酪」、義式傳統「燉牛肉佐羅勒香蒜醬」、皮脆肉嫩「廣式燒腩仔」與經典「潮式滷水鹅」、江浙精髓融入在地食材「鳳梨甜椒炒牛肉」、西式豪邁「煙燻豬肋排」與「水牛城香辣雞翅」，以及冠軍西點主廚招牌「美式布朗尼」與「鳳梨榛果蛋糕」等。