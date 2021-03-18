迎接五月天演唱會！台南遠東飯店憑票根「用餐5折」
五月天「好好好想見到你」演唱會將於本周六(20日)在台南市立體育場連辦5場，為迎接天團到台南，香格里拉台南遠東國際大飯店義大利籍行政主廚歐瑪 (Omar Ugoletti)帶領中西料理主廚，以五月天熱門歌曲推出「五大主廚十手聯彈」，並於「遠東CAFÉ」自助餐廳 (十樓)上菜。
活動期間，與五大主廚照片合影上傳臉書且分享好友享自助餐75折。同場加映，憑五月天台南場演唱會票根，享自助餐最低5折起；飯店各餐廳也有75折及單點菜色升等至套餐、指定日期入住送喉糖等優惠。
「遠東Café」自助餐廳以多樣化烹調技巧聞名，新鮮烹製，在多個開放式廚房展現寰宇料理，還有系列海鮮、沙拉、甜品、地方特色小吃、手搖飲品等，推薦美食包含特色台南牛肉湯、現切爐烤牛排、生魚片、炙燒鮭魚握壽司、櫻桃烤鴨、手工蛋塔、生巧克力等。
即日起至4月15日，每天午及晚餐還要將各餐廳主廚招牌料理帶到遠東CAFÉ，像是正宗義大利手作披薩「煙燻鮭魚蘆筍佐馬斯卡彭奶酪」、義式傳統「燉牛肉佐羅勒香蒜醬」、皮脆肉嫩「廣式燒腩仔」與經典「潮式滷水鹅」、江浙精髓融入在地食材「鳳梨甜椒炒牛肉」、西式豪邁「煙燻豬肋排」與「水牛城香辣雞翅」，以及冠軍西點主廚招牌「美式布朗尼」與「鳳梨榛果蛋糕」等。
此外，3月20、21日及3月27~29日辦理入住時，出示演唱會購票證明，即可獲得喉糖。4月15日前，每日前10組、且每桌4人以內用餐，可享遠東CAFÉ (十樓)自助餐平日午晚餐5折、假日午晚餐75折；醉月樓(三十八樓)點心菜單不分平假日用餐75折；THE MEZZ牛排龍蝦館(二樓)週三至週日晚餐單點免費升級套餐；大廳茶軒(一樓)平假日早午餐及下午茶75折。相關資訊可洽：06-702-8899，06-702-8856。
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