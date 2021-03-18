把木偶時尚秀穿上身 Moschino春夏新衣夢幻可愛

義大利時尚品牌Moschino發表春夏系列，當初在米蘭時裝周以木偶模式呈現這些新設計，讓每件衣服都宛如精緻夢幻的娃娃裝，介於童趣想像和成人現實之間，格外有趣。而現在由真人模特兒展示幾件此系列的小禮服，無論是粉色緹花雪紡拼接洋裝，或是水藍色的貼身蛋糕裙，都像是童話中的公主或是蛋糕上的鮮奶油娃娃，夢幻迷人。

本季設計師Jeremy Scott特別強調高訂精神的「做工細節」，在服飾的外部，出現了邊緣、接縫、緊身胸衣、版型和飾邊等內部細節，褲子的口袋像垂墜的花瓣一樣自由飄動著，低胸禮服上的拉鍊裝飾在禮服外部，並以向後縫製的金色緹花飾邊收尾，洋裝經過反向工藝的精心打造，薄紗襯底長於裙擺，營造出非常規的比例與輪廓。緹花拼接輕柔層次雪紡，刺繡花卉灑落在圓弧形裙上。有些單品也採用視覺錯位手法，營造出立體層次效果。