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把木偶時尚秀穿上身 Moschino春夏新衣夢幻可愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
Moschino春夏系列。圖／Moschino提供

義大利時尚品牌Moschino發表春夏系列，當初在米蘭時裝周以木偶模式呈現這些新設計，讓每件衣服都宛如精緻夢幻的娃娃裝，介於童趣想像和成人現實之間，格外有趣。而現在由真人模特兒展示幾件此系列的小禮服，無論是粉色緹花雪紡拼接洋裝，或是水藍色的貼身蛋糕裙，都像是童話中的公主或是蛋糕上的鮮奶油娃娃，夢幻迷人。

本季設計師Jeremy Scott特別強調高訂精神的「做工細節」，在服飾的外部，出現了邊緣、接縫、緊身胸衣、版型和飾邊等內部細節，褲子的口袋像垂墜的花瓣一樣自由飄動著，低胸禮服上的拉鍊裝飾在禮服外部，並以向後縫製的金色緹花飾邊收尾，洋裝經過反向工藝的精心打造，薄紗襯底長於裙擺，營造出非常規的比例與輪廓。緹花拼接輕柔層次雪紡，刺繡花卉灑落在圓弧形裙上。有些單品也採用視覺錯位手法，營造出立體層次效果。

此外，還推出了印有當初米蘭木偶時裝秀場照和印有「Moschino Couture Milan」字樣的T恤，當中的金色字體還是以鮮明的縫線組成，再次呼應本季聚焦製作面細節的創作概念。標誌性的夾克包包，也換上了耀眼的金色外衣，高調炫目的外觀特別搶眼。

Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
模特兒展演Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
模特兒展演Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
標誌性的夾克包包，也換上了耀眼的金色外衣，78,300。圖／Moschino提供
標誌性的夾克包包，也換上了耀眼的金色外衣，78,300。圖／Moschino提供
Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
模特兒展演Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
模特兒展演Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
標誌性的夾克包包，也換上了耀眼的金色外衣。小型款，55,500元。圖／Moschino提供
標誌性的夾克包包，也換上了耀眼的金色外衣。小型款，55,500元。圖／Moschino提供
縫線字體T恤，14,300元。圖／Moschino提供
縫線字體T恤，14,300元。圖／Moschino提供
春夏秀圖T恤，15,800元。圖／Moschino提供
春夏秀圖T恤，15,800元。圖／Moschino提供
模特兒展演Moschino春夏系列。圖／Moschino提供
模特兒展演Moschino春夏系列。圖／Moschino提供

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