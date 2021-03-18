曾之喬「森林系」穿搭風格 走進MAX&Co.花園派對時光

「聊姐」曾之喬在本季持續擔綱MAX&Co.品牌大使，在一片綠意盎然中，拍攝洋溢浪漫風情的服裝造型，駕馭義式混搭時尚得心應手，為她的IG「#穿搭是種自我介紹」再添新作，也以長版風衣、洗鍊正裝、夢幻洋裝等表現造型層次。

MAX&Co.向來以Mix&Match混搭樂趣為設計主題，這次曾之喬共詮釋了8套造型，都是2021春夏系列款式，她以玫瑰碎花長洋裝為主，表現春日女神的浪漫情懷，背景是一片蓊鬱植栽，也散發都會小憩時光的從容氣息；或是金盞花橘色短洋裝，展現了輕鬆愜意的氛圍。