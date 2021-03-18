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曾之喬「森林系」穿搭風格 走進MAX&Co.花園派對時光

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
曾之喬再度擔綱MAX&Co.品牌大使，拍攝2021春夏系列造型。圖／MAX&Co.提供
曾之喬再度擔綱MAX&Co.品牌大使，拍攝2021春夏系列造型。圖／MAX&Co.提供

「聊姐」曾之喬在本季持續擔綱MAX&Co.品牌大使，在一片綠意盎然中，拍攝洋溢浪漫風情的服裝造型，駕馭義式混搭時尚得心應手，為她的IG「#穿搭是種自我介紹」再添新作，也以長版風衣、洗鍊正裝、夢幻洋裝等表現造型層次。

MAX&Co.向來以Mix&Match混搭樂趣為設計主題，這次曾之喬共詮釋了8套造型，都是2021春夏系列款式，她以玫瑰碎花長洋裝為主，表現春日女神的浪漫情懷，背景是一片蓊鬱植栽，也散發都會小憩時光的從容氣息；或是金盞花橘色短洋裝，展現了輕鬆愜意的氛圍。

曾之喬的IG經營有成，日前更有感而發寫下，「能認真構思自己想穿的衣服，成為自己嚮往的模樣，不僅是件很幸福的事，更是生活中重要的美感練習題。」除了碎花裙裝之外，她也以MAX&Co蘇格蘭格紋套裝、丹寧褲裝或是磚紅色套裝演繹職場穿搭風格，也展現七○年代的魅力。MAX&Co. 2021春夏系列以職場悠閒、花園派對兩大概念為主，因此服裝融合了幹練風格、實用主義，甜美色調與迷幻花卉，交錯在中性剪裁中，充分表現當代女性的多重面貌。

曾之喬再度與MAX&Co合作，擔綱春夏系列代言人。圖／MAX&Co.提供
曾之喬再度與MAX&Co合作，擔綱春夏系列代言人。圖／MAX&Co.提供
曾之喬在IG以「#穿搭是種自我介紹」，對自己的服裝造型很有想法。圖／MAX&Co.提供
曾之喬在IG以「#穿搭是種自我介紹」，對自己的服裝造型很有想法。圖／MAX&Co.提供
曾之喬再度與MAX&Co.合作，擔綱春夏系列代言人。圖／MAX&Co.提供
曾之喬再度與MAX&Co.合作，擔綱春夏系列代言人。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co. 2021春夏金盞花橘色短洋裝。圖／MAX&Co.提供
曾之喬詮釋MAX&Co. 2021春夏金盞花橘色短洋裝。圖／MAX&Co.提供
曾之喬表現MAX&Co.的Mix&Match、一衣多穿精神。圖／MAX&Co.提供
曾之喬表現MAX&Co.的Mix&Match、一衣多穿精神。圖／MAX&Co.提供
曾之喬在自己開設的綠咖咖啡館，拍攝春意盎然的MAX&Co. 2021春夏系列。圖／MAX&Co.提供
曾之喬在自己開設的綠咖咖啡館，拍攝春意盎然的MAX&Co. 2021春夏系列。圖／MAX&Co.提供
曾之喬身穿英倫風的MAX&Co. 2021春夏格紋系列。圖／MAX&Co.提供
曾之喬身穿英倫風的MAX&Co. 2021春夏格紋系列。圖／MAX&Co.提供

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