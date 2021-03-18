2021母親節／Bobbi Brown粉底買大送小、唇膏買2送1

彩妝控們必搶的Bobbi Brown，在母親節檔期推出全方面的優惠，讓小資女可以無痛入手。包括最熱賣的冬蟲夏草粉底，推出買正貨30ml送13ml，而任選唇彩可以買二送一，以及母親節才有會限定眼影盤，想要打造半熟女孩的柔和感，或都會女子的微醺嬌媚，一盤能搞定。

Bobbi Brown的冬蟲夏草系列，除了粉底，也新推出精華保養系列，全新推出的冬蟲夏草精華亮膚露150ml與冬蟲夏草修護精華150ml，一次買兩瓶組合，原價5,300元，特價4,300元，以及必入手的冬蟲夏草粉底買大送小優惠。

而各類的唇彩，包括唇膏、唇露與潤色護唇膏，任買2色，送迷戀輕吻唇膏正貨；晶鑽桂馥潤色護唇膏則推出最熱賣的經典柔嫩粉Bare Pink、搭配限量甜玫粉Bare Rose，兩入也有特惠組。

卸妝必備的沁透茉莉淨妝油，則推出半年份的400ml＋200ml組合，特價3,600元，持妝必備的維他完命美乳霜有100ml加大組，打72折特價3,300元。

只有限定檔期才推出的眼影盤，母親節推出「極致鑽石眼影盤－鉑金玫瑰」，8色集結粉櫻花瓣、銀河玫瑰，搭配榛果肉桂與赤楓棕紅，各種妝容一盤搞定。