2件95折！COLD STONE「角落小夥伴冰銅燒」7-11買得到
可愛又療癒的「角落小夥伴」在7-11也買得到囉！連鎖冰品店「COLD STONE」自3月22日起，將於7-11推出跨界合作的「角落小夥伴－布蕾風味冰銅燒」，除了可以品嚐到香甜的滋味外，包裝還印有角落小夥伴們的逗趣身影，另外還有「鐵觀音珍珠冰銅燒」同步登場。3月24日至4月20日期間，還可享任選2件95折的優惠。
此次所推出的「角落小夥伴－布蕾風味冰銅燒」，標榜是全球唯一跨界聯名角落小夥伴的冰銅燒，外包裝可以看到白熊、企鵝？、炸豬排等6位經典角色共同在品嚐冰淇淋的逗趣模樣，而布蕾風味冰銅燒，內餡是依照特製比例製作的布蕾風味冰淇淋，搭配全新開發的冰心黑糖片，散發濃郁黑糖香氣，每顆72元，限量8.5萬包。
同步登場的「鐵觀音珍珠冰銅燒」，乃是將COLD STONE的人氣飲品冰品化再現，內餡使用由木柵鐵觀音原葉製成的鐵觀音冰淇淋，並搭配上口感豐富的黑糖珍Q，品嚐時可感受到回甘茶香與咀嚼樂趣，每顆70元。3月24日至4月20日期間，可享任選2件95折的優惠。
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