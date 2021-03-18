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免費送薏米水、雞翅！「發起人肉骨茶」集點活動起跑

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
發起人肉骨茶推出集點活動，可兌換價值60～189元不等的餐點。圖／頂呱呱提供
發起人肉骨茶推出集點活動，可兌換價值60～189元不等的餐點。圖／頂呱呱提供

來自新加坡的肉骨茶餐廳「發起人肉骨茶」，自3月20日起將推出集點活動，凡消費滿250元就可累積1點，憑點數可再兌換蠔油芥蘭、新鮮魚片湯、砂鍋炒豬肝等不同料理，現賺60～189元。

經營超過40年的「發起人肉骨茶」，乃是新加坡的肉骨茶名店，也與松發、黃亞細等品牌，並列「新加坡三大肉骨茶」。2019年時，發起人肉骨茶由頂呱呱代理登台，於att 4 fun開設唯一一間台灣分店，店內供應有白胡椒湯頭的肉骨茶，還有砂鍋料理、滷味等新加坡餐點。其中又以15公分以上排骨製成的「招牌長排骨」肉骨茶最具代表性。

自3月20日至8月31日期間，凡至發起人肉骨茶消費滿250元，即可獲得1點，下次消費時即可兌換指定餐點或飲品，不需任何消費條件，亦不限制內用或外帶。1點可兌換薏米水、2點可兌換蠔油芥蘭或星城滷花干，3點可兌換黃金豆腐或愛玉冰，4點可兌換招牌三色蛋或滷粉腸，5點可兌換發起人蒸肉餅或新鮮魚片湯，6點則可兌換星城蝦醬雞翅或砂鍋炒豬肝，價值自60～189元不等。

新加坡

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