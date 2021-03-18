「萬秀洗衣店」紅到火星人布魯諾都知！寄LACOSTE聯名款來給阿公阿嬤穿

高年級網紅「萬秀洗衣店」IG成立於2020年6月27日，不到一年時間粉絲數已達65萬，連國際巨星Bruno Mars（火星人布魯諾）都發摟到這對可愛的老人家，寄了LACOSTE x RICKY REGAL系列來給阿公阿嬤試穿，讓83歲的萬吉、84歲的秀娥穿上了全新LACOSTE x RICKY REGAL系列，擺出超帥的pose來詮釋運動風。

萬秀洗衣店在IG的限時動態貼出照片，並且感謝火星人布魯諾，「覺得我們提倡老衣再穿的概念很好，居然寄來禮物給阿公阿嬤！」LACOSTE x RICKY REGAL系列是LACOSTE 2021春夏系列的聯名款，也是火星人布魯諾與LACOSTE首次聯名的限定系列，講究音樂融入時裝的奔放有型，Bruno Mars表示，當他在台上演出的時候，他是Bruno Mars；設計華麗時裝的時候，他就是Ricky Regal。