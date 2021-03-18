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「萬秀洗衣店」紅到火星人布魯諾都知！寄LACOSTE聯名款來給阿公阿嬤穿

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
火星人布魯諾注意到高年級網紅「萬秀洗衣店」，寄了LACOSTE x RICKY REGAL聯名系列給阿公阿嬤。圖／LACOSTE提供、取自IG
火星人布魯諾注意到高年級網紅「萬秀洗衣店」，寄了LACOSTE x RICKY REGAL聯名系列給阿公阿嬤。圖／LACOSTE提供、取自IG

高年級網紅「萬秀洗衣店」IG成立於2020年6月27日，不到一年時間粉絲數已達65萬，連國際巨星Bruno Mars（火星人布魯諾）都發摟到這對可愛的老人家，寄了LACOSTE x RICKY REGAL系列來給阿公阿嬤試穿，讓83歲的萬吉、84歲的秀娥穿上了全新LACOSTE x RICKY REGAL系列，擺出超帥的pose來詮釋運動風。

萬秀洗衣店在IG的限時動態貼出照片，並且感謝火星人布魯諾，「覺得我們提倡老衣再穿的概念很好，居然寄來禮物給阿公阿嬤！」LACOSTE x RICKY REGAL系列是LACOSTE 2021春夏系列的聯名款，也是火星人布魯諾與LACOSTE首次聯名的限定系列，講究音樂融入時裝的奔放有型，Bruno Mars表示，當他在台上演出的時候，他是Bruno Mars；設計華麗時裝的時候，他就是Ricky Regal。

「LACOSTE x RICKY REGAL」是Bruno Mars本人極具辨識的夏威夷式隨性風格，融入國際化的多元繽紛，展現LACOSTE迷人的法式運動造型。大膽融合飽和色彩、詮釋不同文化風貌的「LACOSTE x RICKY REGAL」，以芥末黃、復古綠、墨黛紫、珊瑚紅、以及紮染印花的豐富色調，推出運動套裝、襯衫、T恤、Polo衫、短褲、拖鞋、襪子和太陽鏡等單品，更重返八○年代的街頭感，全系列即起在複合選品店ARTIFACTS台北敦化店上市。

萬秀洗衣店在IG的限時動態感謝火星人布魯諾，「覺得我們提倡老衣再穿的概念很好，寄來禮物給阿公阿嬤！」圖／取自IG
萬秀洗衣店在IG的限時動態感謝火星人布魯諾，「覺得我們提倡老衣再穿的概念很好，寄來禮物給阿公阿嬤！」圖／取自IG
LACOSTE x RICKY REGAL 系列暗紅色拼接外套，7,080元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE x RICKY REGAL 系列暗紅色拼接外套，7,080元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE x RICKY REGAL系列螺旋紮染短袖襯衫，7,480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE x RICKY REGAL系列螺旋紮染短袖襯衫，7,480元。圖／LACOSTE提供
火星人布魯諾與LACOSTE推出LACOSTE x RICKY REGAL聯名系列。圖／LACOSTE提供
火星人布魯諾與LACOSTE推出LACOSTE x RICKY REGAL聯名系列。圖／LACOSTE提供

火星 阿嬤 網紅

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