雙C搭皮穿鏈背帶 香奈兒11.12包就是永遠不過時的經典

談到香奈兒最標誌性的包款，除了2.55包之外，又被稱為「Classic Flap」的11.12包，也是許多時尚迷心中最嚮往的單品之一。這款包原先是因為卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於1983年重新詮釋2.55包而誕生的，擁有雙Ｃ金屬環扣設計和皮革與金屬交錯的皮穿鏈背帶，每個細節都展現出香奈兒優雅經典的DNA。

在每個11.12包身上，都可以感受到宛如服飾的「訂製思維」。由內向外翻（piqué retourné）的手工翻轉縫製技法，再搭配以密針固定，加上7面口袋，呼應高級時裝系列的設計元素。「菱格紋」車縫線和「point droit de couturière縫針手法」則是源自於嘉柏麗香奈兒鍾愛的馬術文化。可調整的金屬皮穿鏈也讓肢體行動更為靈活，也像衣服上的飾品、細膩裝飾細節。

多年來，11.12包在材質和尺寸上也都不斷推陳出新，從柔軟羊皮、被稱為「魚子醬」等級的紋面小牛皮和jersey布料、斜紋軟呢、絲緞、天鵝絨到丹寧等，都賦予了包款與服裝系列更深刻的連結與高度搭配性。不同尺寸、配色的包身，也滿足了實用和裝飾需求，也在保持雋永設計感的同時隨著潮流不斷變化。

今年春夏，香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告，由品牌大使安娜莫格拉莉絲（Anna Mouglalis）、模特兒Rianne van Rompaey、Imaan Hammam、Louise de Chevigny、Zoé Adjani主演，於巴黎聖日耳曼德佩區（Saint-Germain-des-Près）街道上展示日常造型。「廣告中的五位女子本身就是代表性的人物，代表香奈兒品牌觸及的每一個世代。」Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin表示。

參與這次廣告拍攝的安娜莫格拉莉絲，就視11.12包為香奈兒的代表：「我覺得它經典的地位體現於造型的簡約。如果你請人畫一款皮包，它就是立刻浮現於腦海中的包款，因為它極度的精緻。」