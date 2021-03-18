快訊

意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙C搭皮穿鏈背帶 香奈兒11.12包就是永遠不過時的經典

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供

談到香奈兒最標誌性的包款，除了2.55包之外，又被稱為「Classic Flap」的11.12包，也是許多時尚迷心中最嚮往的單品之一。這款包原先是因為卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於1983年重新詮釋2.55包而誕生的，擁有雙Ｃ金屬環扣設計和皮革與金屬交錯的皮穿鏈背帶，每個細節都展現出香奈兒優雅經典的DNA。

在每個11.12包身上，都可以感受到宛如服飾的「訂製思維」。由內向外翻（piqué retourné）的手工翻轉縫製技法，再搭配以密針固定，加上7面口袋，呼應高級時裝系列的設計元素。「菱格紋」車縫線和「point droit de couturière縫針手法」則是源自於嘉柏麗香奈兒鍾愛的馬術文化。可調整的金屬皮穿鏈也讓肢體行動更為靈活，也像衣服上的飾品、細膩裝飾細節。

多年來，11.12包在材質和尺寸上也都不斷推陳出新，從柔軟羊皮、被稱為「魚子醬」等級的紋面小牛皮和jersey布料、斜紋軟呢、絲緞、天鵝絨到丹寧等，都賦予了包款與服裝系列更深刻的連結與高度搭配性。不同尺寸、配色的包身，也滿足了實用和裝飾需求，也在保持雋永設計感的同時隨著潮流不斷變化。

今年春夏，香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告，由品牌大使安娜莫格拉莉絲（Anna Mouglalis）、模特兒Rianne van Rompaey、Imaan Hammam、Louise de Chevigny、Zoé Adjani主演，於巴黎聖日耳曼德佩區（Saint-Germain-des-Près）街道上展示日常造型。「廣告中的五位女子本身就是代表性的人物，代表香奈兒品牌觸及的每一個世代。」Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin表示。

參與這次廣告拍攝的安娜莫格拉莉絲，就視11.12包為香奈兒的代表：「我覺得它經典的地位體現於造型的簡約。如果你請人畫一款皮包，它就是立刻浮現於腦海中的包款，因為它極度的精緻。」

模特兒Rianne van Rompaey則說：「這是全世界最有名的一款皮包，它散發著童話故事般的氣息。」Imaan Hammam、Louisse de Chevigny也都聊到了11.12包在她們成長過程中的小故事，無論是在青少年時期存了好久的錢買了迷你版11.12包，或是偷拿媽媽的來背，都讓人清楚感受到這款包乘載了多少人對時尚、風格的嚮往。就像Zoé Adjani口中「猶如於肩膀上挑起了巴黎」這樣的盛讚，香奈兒11.12包代表、象徵的不只是香奈兒，而是永不過時的現代女性風采。

香奈兒11.12包最新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒11.12包最新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒11.12包最新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒11.12包最新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒11.12包最新形象廣告拍攝地點選在巴黎聖日耳曼德佩區。圖／香奈兒提供
香奈兒11.12包最新形象廣告拍攝地點選在巴黎聖日耳曼德佩區。圖／香奈兒提供
「廣告中的五位女子本身就是代表性的人物，代表香奈兒品牌觸及的每一個世代。」Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin表示。圖／香奈兒提供
「廣告中的五位女子本身就是代表性的人物，代表香奈兒品牌觸及的每一個世代。」Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin表示。圖／香奈兒提供
安娜莫格拉莉絲入鏡香奈兒11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供
安娜莫格拉莉絲入鏡香奈兒11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒11.12包最新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒11.12包最新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒推出由荷蘭攝影雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin拍攝的11.12包最新形象廣告。圖／香奈兒提供

香奈兒 廣告

延伸閱讀

影／55.55克拉巨鑽項鍊 就為香奈兒N°5傳奇香水誕生

「新GD嫂」Jennie再登雜誌罕秀事業線　辣尬老么Lisa露招牌長腿、螞蟻腰

淡粉色好有氣質！香奈兒春夏全新推出多款珍珠裝飾包

Jennie、GD都入鏡 為了香奈兒放送「時尚厭世眼神」

相關新聞

不改名也可以免費吃鮭魚！美威鮭魚：不忍眾鮭自相殘殺

鮭魚改名話題引爆熱潮，美威鮭魚也在臉書推出「凡人不用變成鮭魚也可以免費吃鮭魚」活動，話題加上抽獎效應，美威鮭魚表示，電商...

「萬秀洗衣店」紅到火星人布魯諾都知！寄LACOSTE聯名款來給阿公阿嬤穿

高年級網紅「萬秀洗衣店」IG成立於2020年6月27日，不到一年時間粉絲數已達65萬，連國際巨星Bruno Mars（火...

雙C搭皮穿鏈背帶 香奈兒11.12包就是永遠不過時的經典

談到香奈兒最標誌性的包款，除了2.55包之外，又被稱為「Classic Flap」的11.12包，也是許多時尚迷心中最嚮...

樂高專賣店插旗台中大遠百！ 打造粉絲必朝馬賽克牆

2019年樂高（LEGO）在台推出首家專賣店，受到空前的歡迎，因此讓品牌更有信心深耕台灣市場。於是在今年前進中台灣，插旗...

既美又浪漫！繽紛花朵躍上PONY、Onitsuka Tiger新鞋

穿上一雙帶花的鞋，絕對能吸引路人的眼光，因此呼應春天到來的氣息，PONY和Onitsuka Tiger都分別以經典鞋型，...

2021母親節／DIOR迪奧6大限定組合 明星產品香氛全包

攤開各大保養美妝品牌的母親節促銷優惠，每個品牌的特惠商品組動輒10～20組起跳，根本讓人眼花撩亂，不知道從哪裡下手購買。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。