樂高專賣店插旗台中大遠百！ 打造粉絲必朝馬賽克牆

2019年樂高（LEGO）在台推出首家專賣店，受到空前的歡迎，因此讓品牌更有信心深耕台灣市場。於是在今年前進中台灣，插旗台中大遠百打造第二家門市，同樣佔地約120坪，並融入了在地特色，以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木造景，絕對是粉絲必朝聖。

樂高再度與喜事集團攜手合作，打造充滿在地特色的中部首間專賣店（LEGO Certified Store），並選於兒童節前夕的3月27日在台中大遠百南棟三樓正式開幕。為了要融入台中在地景點特色，喜事集團邀請了樂高認證大師黃彥智，使用超過20萬顆積木，且拼組複雜度與故事性更加豐富的熱門打卡點，包括了高美濕地馬賽克牆。並以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木造景，為喜愛樂高的粉絲們，帶來各種樂高特色商品與多元的拼裝遊樂體驗。