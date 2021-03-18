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樂高專賣店插旗台中大遠百！ 打造粉絲必朝馬賽克牆
2019年樂高（LEGO）在台推出首家專賣店，受到空前的歡迎，因此讓品牌更有信心深耕台灣市場。於是在今年前進中台灣，插旗台中大遠百打造第二家門市，同樣佔地約120坪，並融入了在地特色，以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木造景，絕對是粉絲必朝聖。
樂高再度與喜事集團攜手合作，打造充滿在地特色的中部首間專賣店（LEGO Certified Store），並選於兒童節前夕的3月27日在台中大遠百南棟三樓正式開幕。為了要融入台中在地景點特色，喜事集團邀請了樂高認證大師黃彥智，使用超過20萬顆積木，且拼組複雜度與故事性更加豐富的熱門打卡點，包括了高美濕地馬賽克牆。並以台中洲際棒球場為靈感來源，設計出店中特色積木造景，為喜愛樂高的粉絲們，帶來各種樂高特色商品與多元的拼裝遊樂體驗。
不僅如此，還陳設了專賣店獨有裝置，如「積木自選樂」以集結超過120款積木零組件，建構出繽粉多彩牆面；「人偶自選樂」讓玩家可自行挑選零件，拼組獨一無二的可愛小人偶。以及高科技的互動裝置「人偶掃描機」和「樂高®AR互動盒」，皆是不可錯過的。 此外，為玩家提供增添客製化樂趣的雷射鐫刻文字服務，可為每次的遊戲體驗，留下獨一無二的專屬印記。而在開幕期間，樂高還讓經典盒組如「75978哈利波特斜角巷」、「71040 迪士尼城堡」、「71044 迪士尼火車」回歸，在粉絲群中掀起討論熱潮。
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